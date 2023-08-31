В Мытищах запустили движение по дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Мытищах открыли движение по дороге «Осташковское шоссе – деревня Ульянково». Автодорога протяжённостью 3,3 км проходит вдоль границы жилой застройки от Осташковского шоссе в деревне Пирогово до примыкания к автодороге к Клязьминскому пансионату в деревне Ульянково.
«Мытищи быстро растут. Уже сейчас там проживают около 300 тыс человек. Увеличивается и дорожный трафик. Запрос на качественную, современную инфраструктуру очевиден. Как мы и обещали, в этом году достроили дорогу от Осташковского шоссе до деревни Ульянково. Это очень важный участок для развития транспортной инфраструктуры всего округа и микрорайона Пироговский. Здесь строятся новые дома, в которых будут жить около 40 тыс человек. Уже сейчас нужно думать о том, чтобы людям было комфортно выезжать из микрорайона, свободно добираться до работы и ездить по своим делам», – сказал Воробьёв.Он добавил, что в будущем новая автодорога обеспечит выезд на Мытищинскую хорду, которую планируют запустить до конца 2024 года.
Строительство дороги велось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Вдоль неё оборудованы тротуары и велодорожки, установлены светофоры, обустроены наземные переходы и остановки общественного транспорта.
До конца II квартала 2024 года там поставят шумозащитные экраны, переустроят воздушные ЛЭП, благоустроят прилегающую территорию.
«В Мытищах мы также проектируем строительство и реконструкцию улицы Селезнёва, улицы Угольной с расширением. Каждый объект – это долгожданные и нужные людям перемены», – добавил губернатор.Помимо дороги, по поручению губернатора в городском округе запустили новый автобусный маршрут №31к от железнодорожной станции Мытищи до ЖК «Императорские Мытищи». Об этом просили жители во время недавней встречи с губернатором. На линии работает автобус малого класса, который совершает 10 рейсов в день.
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Лора Луганская