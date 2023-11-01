В Мытищих расширяют правую сторону Пироговского шоссе

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Ремонтные работы ведутся на участке от ул. Угольной до примыкания к дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка» (Мытищинская хорда).
На данный момент производится устройство земляного полотна, после которого строители приступят к устройству щебеночного основания. Также продолжается строительство путепровода через ж/д.
Стоит отметить, что модернизация Пироговского шоссе улучшит дорожную ситуацию и обеспечит доступность жителям близлежащих жилых кварталов к выезд на Мытищинскую хорду.
Кроме этого, закончить все работы на шоссе планируют в 4 квартале 2024 г.
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