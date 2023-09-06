В МО РФ предложили ставить на воинский учет заключенных

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В Минобороны предложили ставить на учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, соответствующее сообщение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
При этом, личная явка военнообязанного в военкомат, в этом случае, не обязательна. Об их приеме, этапировании или освобождении должны будут отчитываться сотрудники исправительных учреждений. Сверку планируют сделать ежегодным мероприятием.
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