В МО России предупредили об опасности экспериментов военных США с комарами

Фото: iStock/Kwangmoozaa
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что эксперименты военных США с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий.
По его словам, американские специалисты успешно владеют методиками по созданию и распространению переносчиков заболеваний. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.
Кириллов отметил, что насекомые, инфицированные вирусом, выращиваются, а затем успешно переносят эпидемии. Деятельность США в этом направлении чревата ухудшением эпидемической обстановки, отметил он.
Ранее, Кириллов рассказал о формировании США искусственных очагов опасных инфекционных заболеваний.
Читайте также:
Эпидемиолог Гинцбург объяснил причины существования чумных очагов
Онищенко предсказал вспышку холеры в России после разрушения дамбы в Херсоне
В Польше пожаловались на эпидемию «нищих краж»
Кириллов отметил, что насекомые, инфицированные вирусом, выращиваются, а затем успешно переносят эпидемии. Деятельность США в этом направлении чревата ухудшением эпидемической обстановки, отметил он.
Читайте также:
Эпидемиолог Гинцбург объяснил причины существования чумных очагов
Онищенко предсказал вспышку холеры в России после разрушения дамбы в Херсоне
В Польше пожаловались на эпидемию «нищих краж»
Анастасия Крестьянова