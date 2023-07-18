В МО России предупредили об опасности экспериментов военных США с комарами

В южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара в связи с «тепловым взрывом» в пустыне Сахара. Однако климатологи уверены, что это происходит из-за ежегодных погодных аномалий и России такая жара не угрожает. Для России актуальная другая проблема – глобальное потепление.