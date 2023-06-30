В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы

Фото: Минтранс МО
Всего можно посмотреть расписание и схемы более чем 1900 маршрутов
В мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» теперь доступны все автобусные маршруты региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области. Теперь пользователи приложения могут посмотреть расписание и схемы более чем 1900 маршрутов.
В приложении можно будет посмотреть расписание и схемы маршрутов, отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут, а также узнать точное время прибытия транспорта на остановку.
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«Сначала в приложении отображались только маршруты Мострансавто. Теперь стали доступны более 1900 автобусных маршрутов всех областных перевозчиков», – сказала зампред правительства Московской области Анна Кротова, слова которой приводит пресс-служба.
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Лора Луганская