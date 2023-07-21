В Молдавии врач выразил желание расстрелять русскую пациентку

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В Молдавии врач пригрозил расстрелять русскую пациентку из автомата Калашникова и отказал ей в лечении. Видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье.
«Мне хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу», — заявил врач русской пациентке.
Он добавил, что русские, которые родились в Молдавии, также являются врагами и отказал женщине в оказании медицинских услуг.
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Элина Позднякова