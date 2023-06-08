В МОНИКИ прошла научно-образовательная конференция «Врач, пациент и закон»

В рамках конференции врачи Московской области обсудили актуальные темы в области защиты персональных данных пациента, права и обязанности медработников и другое

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф.Владимирского прошла научно-образовательная конференция «Врач, пациент и закон», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Медицинское право включает в себя множество вопросов, в которых необходимо разбираться врачам для безопасного ведения практики, поэтому в рамках конференции врачи Московской области обсудили актуальные темы в области защиты персональных данных пациента, права и обязанности медработников, возможности досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и профилактику юридических осложнений при ведении пациентов.





Специалисты МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и сотрудники аппарата Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ поделились своими знаниями и опытом.

Ранее сообщалось, что врачи МОНИКИ спасли 65-летнюю женщину с расслоением аорты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

