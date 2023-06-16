В МОНИКИ прошло награждение ко Дню медицинского работника

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Накануне Дня медицинского работника в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского торжественно наградили 174 сотрудника благодарностями от директора Института, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ранее сообщалось, что МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского расширяет международное сотрудничество в области медицинского образования. Константин Соболев подписал 4 меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в рамках прошедшего в Самарканде международного медицинского форума. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Поздравляю всех с профессиональным праздником. От имени Института и от себя лично благодарю коллег за ваш нелегкий труд, самоотдачу и верность профессии! Благодаря вам наш Институт продолжает работать на самом высоком уровне, внедряя высокие технологии в науку и медицину», – отметил директор МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Константин Соболев.