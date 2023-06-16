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В МОНИКИ прошло награждение ко Дню медицинского работника

16 июня 2023, 16:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В МОНИКИ наградили сотрудников Института за выдающийся профессионализм и вклад в здравоохранение Подмосковья

Накануне Дня медицинского работника в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского торжественно наградили 174 сотрудника благодарностями от директора Института, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Благодарности вручил директор МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Константин Соболев.

«Поздравляю всех с профессиональным праздником. От имени Института и от себя лично благодарю коллег за ваш нелегкий труд, самоотдачу и верность профессии! Благодаря вам наш Институт продолжает работать на самом высоком уровне, внедряя высокие технологии в науку и медицину», – отметил директор МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Константин Соболев.

Ранее сообщалось, что МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского расширяет международное сотрудничество в области медицинского образования. Константин Соболев подписал 4 меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в рамках прошедшего в Самарканде международного медицинского форума. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
#МОНИКИ
#Благодарность
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В Ярославле ввели режим ЧС из-за столкновения теплохода с пирсом
05 июля 2023, 14:32

Фото: iStock/sergeyryzhov

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о росте числа госпитализированных в результате столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, пишет РИА Новости.
«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи», — написал Молчанов в своем-телеграм-канале

Сообщается, что двенадцать человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семь человек.

Мэр отметил, что инцидент произошел около 11:30 на Тверицкой набережной. На месте происшествия также работают сотрудники транспортной прокуратуры.

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#Ярославль
#ЧС
#теплоход
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В Подмосковье после прохождения муниципального фильтра назовут список кандидатов в губернаторы
05 июля 2023, 14:31

Фото: Мособлизбирком

В Подмосковье скоро станет известен окончательный список претендентов на пост губернатора. Мособлизбирком после проведения проверки зарегистрировала первого кандидата – действующего главу региона Андрея Воробьёва.
Остальные кандидаты проходят муниципальный фильтр – собирают подписи муниципальных депутатов, поддерживающих их выдвижение. Об этом «Радио 1» сообщил» зампред Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
«Сейчас идёт процедура регистрация кандидатов. Политические партии провели свои конференции по выдвижению кандидатов, и теперь все они проходят муниципальный фильтр. Андрей Юрьевич Воробьёв его уже прошёл, избирательная комиссия его зарегистрировала. Ждём, когда остальные кандидаты, выдвинутые партиями, пройдут муниципальный фильтр и тоже подадут документы в Избирательную комиссию Московской области с полным пакетом. Когда они будут зарегистрированы, смогут начать свою избирательную кампанию», – пояснил собеседник «Радио 1»
Ульянов напомнил, что кандидатуру Воробьёва выдвинуло Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидат представил в избирком 94 листа необходимых документов – это поддержка 55 муниципальных советов депутатов городских округов региона.
 
В Мособлизбиркоме сейчас рассматриваются документы, представленные кандидатами от московских областных отделений партий КПРФ Александра Наумова и ЛДПР Кирилла Жигарева, а также региональных отделений партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолия Никитина и «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.
 
Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября.

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#ЕДГ
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#Кирилл Жигарев
#Анатолий Никитин
#Борис Надеждин
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Более 100 объектов Подмосковья строятся по цифровому графику
05 июля 2023, 14:21

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

За ходом строительных работ в отношении 116 социальных объектов на территории Московской области можно следить с помощью цифрового графика.

Специалисты заполняют данные по чек-листу и загружают их в графики проведения работ, после чего становятся известны сроки строительных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С помощью цифрового графика можно проверить этап стройки, а также сроки выполнения работ. Все процедуры и этапы строительства оцифрованы и унифицированы, что позволяет создать график стройки в два клика», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов

В цифровом графике отображаются планируемые работы: от вырубки деревьев до подключения к «Безопасному региону», обеспечивая прозрачность проводимых работ. 

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#Цифровой график
#стройка
#строительные работы
#строительство
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Милонов предложил ставить стенды с информацией о профилактике наркомании в аптеках
05 июля 2023, 14:18

Фото: istockphoto.com/Baloncici

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании.
Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.

Он отметил, что такие меры помогут людям оперативно найти способ лечения и избавиться от наркотической зависимости. При этом, по мнению Милонова, такие нововведения не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат, поскольку помочь в реализации такой инициативы смогут волонтёрские, общественные и некоммерческие организации.

«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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#аптеки
#наркомания
#лечение
#стенды
#здравоохранение
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Власти Крыма заявили об отсутствии пробки перед Крымским мостом
05 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что в среду, 5 июля, пробок перед Крымским мостом нет ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны полуострова.
«По поручению Главы Республики Крым Аксёнова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет», - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
 
Он также добавил, что со стороны Краснодарского края по состоянию на 13.10 движение при въезде на Крымский мост свободно.

Напомним, 4 июля президент России Владимир Путин поручил обеспечить безопасность едущих на отдых по Крымскому мосту россиян.

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#Крымский мост
#пробка
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Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели
05 июля 2023, 14:02

Фото: iStock/Germanovich

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в конце недели в Москве ожидаются дожди, грозы и температура воздуха до плюс 29 градусов, передает РИА Новости.
Позднякова добавила, что  в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков. 

«При грозе порывы ветра будут достигать 12–17  метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют», — рассказала синоптик.

Позднякова также отметила, что из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха с пятницы погода будет ощущаться дискомфортной из-за низкого содержания кислорода.

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#дождь
#синоптик
#Москва
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США окажут «помощь» полиции Украины в «расследовании военных преступлений»
05 июля 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».
«В дополнение к обучению международному гуманитарному праву и передовым практикам проведения расследований программа должна включать обеспечение непосредственной технической поддержки для украинских должностных лиц в расследовании конкретных военных преступлений», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала Конгресс США остановить финансирование «нацистской армии Украины».

«Просто остановитесь. Вы проголосовали за отправку $113 млрд нацистской армии Украины», — приводят argumenti.ru слова Марджори Тейлор Грин.

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#США
#Украина
#расследование
#полиция
#финансирование
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В Санкт-Петербурге мощный пожар в промзоне на Салова
05 июля 2023, 13:55

Фото: iStock/sarawutk

В Петербурге произошло возгорание на улице Салова, полыхает ангар с покрышками.
Клубы черного дыма наблюдают в центре города, сообщает телеграмм-канал Readovka.

Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в ангаре с автомобильными покрышками. В настоящее время информации о пострадавших нет. На место инцидента прибыли экстренные службы. 

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#пожар
#Санкт-Петербург
#промзона
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«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России выросли в несколько раз
05 июля 2023, 13:50

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза.
По итогам июня продажи новых легковушек в России выросли до 82,4 тысяч штук, что в 2,5 раза больше, чем результат 2022 года.
 
30% от проданных в июне автомобилей приходится на отечественные Lada ― 23,7 тыс. машин. На втором месте китайский Chery (более 10 тыс.), на третьем ― Haval (более 8 тыс.), на четвертом расположился Geely (почти 7 тыс.). Топ-5 замкнул Changan (более 3 тыс.).
 
Самой популярной моделью в июне стала Lada Granta, за ней следует Haval Jolion. Тройку замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max.
 
Всего в первом полугодии нынешнего года в России продано 401,6 тысяч  новых легковых автомобилей. Что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты считают, что российский авторынок новых легковушек «уже вышел «в плюс».

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#автомобили
#машина
#Россия
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