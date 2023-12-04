В московских аэропортах из-за снегопада задержали и отменили более 70 рейсов

Власти Огрского края Латвии решили законодательно утвердить полночь в качестве времени начала новогодних салютов и фейерверков, чтобы жители не начинали праздновать на час раньше — по времени Москвы — во избежание «угроз национальной безопасности». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.