В московских аэропортах массово отменили и задержали рейсы

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В столичных аэропортах 25 июля отменен и задержан 21 рейс.
Об отменах и задержках 21 рейса свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В Домодедово задержаны вылеты 14 воздушных судов, один — отменён. Во Внуково один рейс перенесён на другое время, два — отменили. В Шереметьево перенесено три авиарейса.
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины массового изменения времени вылета бортов в московских аэропортах не сообщается.
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В Домодедово задержаны вылеты 14 воздушных судов, один — отменён. Во Внуково один рейс перенесён на другое время, два — отменили. В Шереметьево перенесено три авиарейса.
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Мария Фирсова