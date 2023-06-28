В московских аэропортах массово задержали и отменили рейсы

istockphoto/Zephyr18
«Яндекс Расписание» сообщает, что в столичных аэропортах 28 июня отменили и задержали 22 рейса
Во Внуково задержаны 5 вылетов, 10 рейсов оказались отменены. В Домодедово отменили один рейс, 5 — задержаны. В Шереметьево задержанным оказался один борт.
Причина массового изменения времени вылета самолетов не сообщается.
Ранее сообщалось, что во Внуково из-за поломки вернулся самолет, летевший в Турцию. Летевший в Турцию самолет пришлось разворачивать на полпути и возвращать в Москву из-за поломки в полете. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Причина массового изменения времени вылета самолетов не сообщается.
Ранее сообщалось, что во Внуково из-за поломки вернулся самолет, летевший в Турцию. Летевший в Турцию самолет пришлось разворачивать на полпути и возвращать в Москву из-за поломки в полете. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Мария Фирсова