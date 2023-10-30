В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

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По данным «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задержаны и отменены 25 рейсов.
В трех аэропортах Москвы в понедельник, 30 октября, задержали и отменили 25 рейсов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Расписания», пишет «Лента.ру».
Во Внуково 3 отправления задержаны, а 6— отменены. В Шереметьево 5 самолетов вылетели с опозданием, 4 вылета отменили. В аэровокзале Домодедово 7 самолетов вылетели позже назначенного времени.
В расписании аэропорта Жуковский изменений не было. О причинах массового изменения времени вылета не сообщается.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 жёстко сел под Тикси в Республике Саха. Telegram-канал 112 пишет, что пострадали два человека. На борту находились пять человек.
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Во Внуково 3 отправления задержаны, а 6— отменены. В Шереметьево 5 самолетов вылетели с опозданием, 4 вылета отменили. В аэровокзале Домодедово 7 самолетов вылетели позже назначенного времени.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 жёстко сел под Тикси в Республике Саха. Telegram-канал 112 пишет, что пострадали два человека. На борту находились пять человек.
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Мария Фирсова