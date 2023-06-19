В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

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По данным «Яндекс.Расписания», в аэропортах Москвы 19 июня отменено и задержано 20 рейсов
В 3 московских аэропортах 19 июня отменили и задержали 20 рейсов, пишет «Лента. Ру».
В Домодедово перенесли вылеты 6 воздушных судов, 2 авиарейса отменили. Во Внуково задержались 3 рейса, ещё 3— отменены. В Шереметьево перенесены вылеты 6 самолетов.
Информации о сбоях в Жуковском нет.
Причина массовых изменений в расписании московских аэропортах не сообщается.
Ранее в Санкт-Петербурге был отложен вылет самолета из-за атаки роя пчел. Рейс авиакомпании «Нордвинд», который должен был лететь в Казань, отложен из-за того, что во время посадки пассажиров трап облепили пчелы.
В Домодедово перенесли вылеты 6 воздушных судов, 2 авиарейса отменили. Во Внуково задержались 3 рейса, ещё 3— отменены. В Шереметьево перенесены вылеты 6 самолетов.
Причина массовых изменений в расписании московских аэропортах не сообщается.
Ранее в Санкт-Петербурге был отложен вылет самолета из-за атаки роя пчел. Рейс авиакомпании «Нордвинд», который должен был лететь в Казань, отложен из-за того, что во время посадки пассажиров трап облепили пчелы.
Мария Фирсова