Радио1
Главная / Новости / Общество/ В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

В трёх московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
16 сентября 2023, 08:22
Фото: IStoc/undrey

Фото: IStoc/undrey

Более 30 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в ночь на 16 сентября. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 8.20 по московскому времени, во «Внуково» было задержано два рейса и три отменено. В «Домодедово» задержано 22 рейса, ещё один отменен. В «Шереметьево» задержано 12 рейсов.

О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.

Читайте также:

Минобороны: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Калужской и Тверской областями

У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО

«Интурист»: 480 россиян не могут вылететь из Египта после отмены рейсов Red Sea
#шереметьево
#домодедово
#внуково
#аэропорт
#задержки
#москва
Читайте нас в
В Крыму продадут квартиру Зеленских и других олигархов
В Крыму продали национализированное имущество украинских олигархов
16 сентября 2023, 08:37

Фото: IStock/Bigandt_Photography

В Крыму продали национализированные активы украинских олигархов. Всего было продано восемь конфискованных квартир.
По информации главы крымского парламента, Владимира Константинова, в ближайшем будущем планируется выставить на продажу около 100 имущественных объектов. В этот перечень входят как жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, так и объекты санаторно-курортного, торгового и коммерческого назначения. Общая сумма заключённых договоров купли-продажи на настоящий момент составляет более 815 миллионов рублей.
«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей», — написал Владимир Константинов в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что эти сделки направлены на увеличение доходов крымской республиканской казны на более чем 800 миллионов рублей.

Читайте также: 

ТАСС: Украинские силовики предъявили новые обвинения бизнесмену Коломойскому

Евросоюз перестал называть бизнесменов из России олигархами 

Блинкен: конфискованное у бизнесменов РФ направят на реабилитацию солдат ВСУ
#продажа
#крым
#владимир зеленский
#квартиры
#украина
#россия
Читайте нас в
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Умер российский актер Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты» и «Бригада»
16 сентября 2023, 03:56

Фото: iStock/Marat Musabirov

На 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин, сообщил его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов в социальной сети «ВКонтакте».
«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце», — написал Белов, не предоставив при этом подробностей о причинах смерти артиста.
Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После окончания школы он поступил в ГИТИС и одновременно активно выступал в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года Гришечкин возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Фильмография Вячеслава Гришечкина включает в себя 167 кинокартин. Среди наиболее известных его ролей можно выделить участие в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская» и «Бригада».

Читайте также:

Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки

Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий умер на 60-м году жизни

Актриса Мария Скуратова умерла в 90 лет


#губернатор
#мвд
#школы
#сердце
#сочи
#развитие
#солдаты
Читайте нас в
Сотрудница полиции сбила женщину на переходе в Москве
Сотрудница полиции сбила женщину на переходе на юго-востоке Москвы
16 сентября 2023, 02:36

Фото: iStock/conejota

Как сообщает РИА Новости, сотрудница полиции предварительно сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-востоке Москвы. Информацию об этом предоставила пресс-служба главного управления МВД России по столице.
Инцидент произошел вечером 14 сентября на Жигулевской улице. По данным ведомства, водитель легкового автомобиля Mazda оказалась в ситуации, где сбила женщину на пешеходном переходе. Отмечается, что в момент ДТП за рулем автомобиля находилась сотрудница ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы. Она находилась в свободное от службы время и была трезвой.

Водитель вызвала скорую помощь, и пострадавшую госпитализировали. Сейчас проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

Читайте также:

В Свердловской области грузовик влетел в автобус, пострадал ребенок

Две девочки, пострадавшие на трассе «Скандинавия», остаются в больницах

Зеленский шокировал американского журналиста своим решением
#дтп
#проверка
#автобус
#мвд
#помощь
#пострадавшие
#грузовик
#водитель
#инцидент
#новости
#служба
Читайте нас в
В России начались продажи умного ружья
«Калашников» начал продажи ружья MP-155 Ultima со стрелковым компьютером
16 сентября 2023, 00:35

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Концерн «Калашников» начал продажи гладкоствольного ружья MP-155 Ultima, предназначенного для патронов калибра 12/70 миллиметров, которое оснащено интегрированным стрелковым компьютером. Эту информацию пресс-служба концерна официально подтвердила.
Новое оружие представляет собой уникальное российское ружье, объединяющее в себе впечатляющий дизайн и продуманные технические характеристики. MP-155 Ultima предлагается в двух вариантах: с классическим прикладом и с пистолетной рукояткой.

Это умное ружье оснащено семью патронами в магазине и имеет специальные планки Picatinny и слоты M-LOK для установки дополнительного оборудования, такого как фонари, коллиматоры и лазерные указатели целей. Органы управления MP-155 отличаются улучшенной эргономикой. Стрелковый компьютер ружья оборудован таймером, счетчиком выстрелов, секундомером, компасом и функцией записи статистики.

MP-155 успешно прошло необходимые испытания и получило сертификат соответствия, что позволяет его продажу на территории России. Производство данного ружья осуществляется на Ижевском механическом заводе с 2012 года.

Читайте также:

Российские военные получат усовершенствованный автомат Калашникова

«Калашников» начал поставки новых комплектов обмундирования для ВС России

Посылку с оружием обнаружили на почте во Внуково
#военные
#оружие
#внуково
#испытания
#производство
#компьютер
#дизайн
#сертификат
#поставки
#ружье
Читайте нас в
Какой сегодня праздник: самые главные события на 16 сентября
16 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/golibtolibov

Праздник самого вкусного натурального напитка и традиционного блюда мексиканской кухни отмечают ежегодно 16 сентября. Какие еще торжества выпали на эту дату, и кто празднует именины, расскажет редакция «Радио 1».

Международный день охраны озонового слоя


Этот праздник был закреплен в резолюции ООН в 1994 году. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день был подписан Монреальский протокол, в котором перечислены вещества, разрушающие озоновый слой. Девизом этого праздника стало высказывание о необходимости сохранения неба. Документ был подписан 36 странами, к резолюции присоединилась и Россия. Странам-участницам рекомендовано не производить или ограничить производство озоноразрушающих веществ. Каждый год в этот день поднимается проблема загрязнения неба и напоминается о том, что озоновый слой необходимо защищать.

Международный День сока в России


                                                                                                   Фото: iStock/nitrub

В России этот праздник отмечается всего несколько лет. Предложение об учреждении праздника поступило от Российского союза производителей соков. В результате проведенного голосования, была выбрана дата для проведения торжества. В этот день потребителям рассказывают о пользе фруктов, овощей и соков на их основе и о том, как человек может восполнить норму витаминов в организме с помощью вкусных и натуральных напитков.

День гуакамоле


Национальное блюдо Мексики имеет свой собственный праздник. Традиционное блюдо мексиканской кухни представляет собой альтернативу соусам. Блюдо считается источником полезных элементов и готовится из пюре авокадо. В этот день мексиканцы готовят любимое блюдо, проводят время с близкими и делятся с гостями особенностями национальной кухни.

Всемирный день чистоты


Всемирный день чистоты является не просто праздником, а экологической акцией. В этот день принято привлекать внимание общественности к проблемам загрязнения природы. В рамках акции проводятся уборки территорий, работы в саду, уборка отходов. Праздник также отмечается в России. Проводятся различные флешмобы, нацеленные на присоединение граждан к экологическим волонтерским движениям.

День свободы программного обеспечения


                                                                                                   Фото: iStock/Oleksii Didok

История праздника уходит в 1983 год, когда было впервые создано Движение за свободное программное обеспечение. Цель праздника состоит в стом, чтобы рассказать о свободном программном обеспечении, которое могут использовать все пользователи. Оно не защищается авторским правом, товарным знаком или патентом и может быть использовано без ограничений. 
 

Всемирный день донора костного мозга

 
Праздник отмечается с 2015 года. Изначально он отмечался в четырех европейских странах, однако из-за важности проблемы, связанной с нехваткой доноров, он получил распространение по всему миру. На сегодняшний день, торжество отмечается в 50 странах мира. Всемирная Ассоциация доноров костного мозга представляет собой союз организаций и лиц, которые действуют в интересах людей, нуждающихся в операции или хотят стать донорами. В этот день стоит вспомнить о том, как важно помогать друг другу и не оставаться равнодушными к проблемам других людей. 

 

День Писидийской иконы Божией Матери


Православные христиане просят Пресвятую Деву об исцелении от различных недугов. Происхождение иконы неизвестно, однако о ее чудотворениях впервые стало известно в VI веке. Супружеская чета обратилась к Патриарху Евтихию за советом из-за страшных бед. В их семье погибали все дети. Выслушав прихожан, Святой Евтихий помолился и помазал их святым елеем от Креста Господня и от святой иконы Богородицы. Вскоре у супругов родились сыновья. Считается, что к иконе можно обращаться с просьбами об исцелении и избавления от недугов.
 
Именины: Василиса, Петр, Алексей, Илья, Андрей, Николай, Сергей и Владимир
 
Читайте также: 
 
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

В Балашихе пройдет фестиваль креативных индустрий

Для российских многодетных родителей хотят ввести выходную предновогоднюю неделю
 
 
#россия
#фестиваль
#праздник
#акции
#выходные
Читайте нас в
«Роскосмос» и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах
«Роскосмос» и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах на 2024-2025 года
15 сентября 2023, 23:32

Фото: iStock/dima_zel

«Роскосмос» и НАСА готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах, которое будет устанавливать параметры экипажей для 2024-2025 годов, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
«Сегодня мы работаем над дополнением № 2 к соглашению, где будут определены полеты интегрированных экипажей на 2024 и 2025 годы», — сказал Борисов.
Директор космических операций НАСА Кеннет Бауэрсокс подтвердил интерес со стороны американской стороны к продолжению полетов интегрированных экипажей до завершения работы Международной космической станции (МКС) вне зависимости от времени её эксплуатации.

Кроме того, по словам Борисова, идут переговоры относительно экипажей, которые будут лететь на космическом корабле Starliner, который до сих пор осуществлял полеты к МКС только в беспилотном режиме.

Читайте также:

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Глава Роскосмоса Борисов назвал возможную причину аварии станции «Луна-25»

Космонавт из Балашихи Прокопьев побил рекорд длительности нахождения на МКС

#мкс
#полеты
#станции
#переговоры
Читайте нас в
Депутаты Госдумы от «Единой России» Сокол и Кастюкевич решили сложить полномочия
15 сентября 2023, 21:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявление о сложении полномочий, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ГД.
Вопрос о добровольном снятии полномочий Госдума рассмотрит на своем первом заседании в осенней сессии 19 сентября. При этом, в документа уточняется, что думская комиссия заявление депутатов уже поддержала. 

Сергей Сокол был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии. Однако, в июле он серьезно заболел, перенес операцию, но принял решение продолжить участие в компании. 1 сентября он вновь попал в московскую больницу в тяжелом состоянии и тогда заявил, что участвовать в выборах не будет. 

Игорь Кастюкевич – секретарь отделения партии «Единой России» в Херсонской области.

Читайте также: 

Депутат Нилов призвал снизить стоимость атласов с новыми территориями РФ

Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира

Депутат Госдумы Колунов отправил очередную посылку в зону СВО
#госдума
#заявление
#комиссия
#депутаты
Читайте нас в
Стало известно, почему пилот Airbus A320 решил сесть в поле под Новосибирском
Пилот Белов рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском
15 сентября 2023, 21:07

Фото: iStock/frentusha

Командир Airbus A320, который 12 сентября сел в поле под Новосибирском, Сергей Белов, рассказал, почему он принял именно такое решение, в интервью для «Россия 24».
Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.

«Почему принял такую ситуацию – сажать самолет с рабочими двигателями – потому что, если будет отказ двигателя, – через 8 минут уже закончится топливо – то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся», - прокомментировал ситуацию Белов. 

Он также отметил, что переговорил как со втором пилотом, так и с диспетчером, решение искать альтернативную площадку для посадки они приняли коллегиально.

Читайте также: 

«Чудеса на небесах»: Пять российских авиа инцидентов, при которых никто не погиб

«Кукурузник» совершил жёсткую посадку в Архангельской области

«Мы падаем! Я тебя люблю!» — написал россиянин с борта падающего самолета
#самолет
#топливо
#сочи
#авиакомпании
#омск
#пилот
#поле
Читайте нас в
В 215 подмосковных школах запустили акцию по сдаче тары в ЭКОпунктах в обмен на подарки
15 сентября 2023, 20:32

Фото: МинЖКХ МО

В 215 школах Подмосковья стартовала акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». Об этом сообщили в пресс-службе Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акция проводится на территории Подмосковья при поддержке Российского экологического оператора и производителя ЭКОпунктов «РТ-Инвест».
«Наша задача – показать, как внести вклад в защиту природы и формирование экономики замкнутого цикла. Например, сдать бутылку в ЭКОпункт, а не выбросить в ведро, – уже небольшой шаг в этом направлении. В сентябре – октябре мы проводим акцию в 215 подмосковных школах, где будут принимать тару за бонусы. Цель – популяризация модели культуры осознанного потребления и раздельного накопления отходов», – рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Собранный пластик отправят на переработку для очистки и дробления. На перерабатывающих предприятиях вторсырьё используют для создания экологичной ПЭТ-гранулы или ПЭТ-флекса. Из этого материала производители питьевой воды, молока, соков и других напитков смогут выпускать новые бутылки. Из собранных алюминиевых банок также будет произведена тара для напитков.
«За сданную тару можно получить не только ценные призы, но и баллы, которыми можно оплатить подписку на онлайн-кинотеатр, покупку книг и продуктов», – сообщил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
Самых активных наградят смартфонами, умными часами, планшетами и сертификатами на покупки в онлайн-маркете. Одна бутылка оценивается в 5 баллов, банка – в 10.
 
Чтобы принять участие в бонусной программе, нужно сдать пластиковую и алюминиевую тару в фандомат, получить чек и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте акции. Там же можно выбрать понравившиеся вознаграждения и узнать условия их получения.
 
Акция продлится с 15 сентября по 31 октября. Подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре.

Читайте также:

Рекультивацию ТКО «Талдомский» завершат в нынешнем году

«РТ-Инвест» с начала года отправил на переработку тысячу вагонов вторсырья

Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября

 

 
#денис буцаев
#минжкх мо
#экология
#экологическая акция
#переработка
#мусор
#мусорный оператор
#московская область
#подмосковье
#школы
Читайте нас в
Достижения.рф