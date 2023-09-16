В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

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Более 30 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в ночь на 16 сентября. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Расписание».
О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.
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Екатерина Шмакова