В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса

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В трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — на данный момент задержаны по меньшей мере 29 авиарейсов, и еще девять были отменены, следует из информации, предоставленной сервисом «Яндекс. Расписание».
По актуальным данным, на момент 02:12 утра по московскому времени, в аэропорту «Внуково» задержаны 11 рейсов, и еще шесть рейсов были отменены. В «Домодедово» задержаны восемь рейсов, и еще три рейса были отменены. В «Шереметьево» задержаны десять авиарейсов.
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Артем Кузьмин