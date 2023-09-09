В московских аэропортах задержаны рейсы

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В московских аэропортах объявлен сигнал «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Также были задержаны несколько рейсов как на вылет, так и на прилет. Согласно информации от РИА Новости, в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» как минимум 13 рейсов были задержаны, а четыре были отменены.
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Артем Кузьмин