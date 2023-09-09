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В московских аэропортах задержаны рейсы

Baza: в московских аэропортах объявлен сигнал «Ковер», задержаны рейсы
09 сентября 2023, 03:46
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

В московских аэропортах объявлен сигнал «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Также были задержаны несколько рейсов как на вылет, так и на прилет. Согласно информации от РИА Новости, в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» как минимум 13 рейсов были задержаны, а четыре были отменены.

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#шереметьево
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#домодедово
#внуково
#аэропорты
#новости
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В Госдуме предложили установить потолок цен на бензин
ЛДПР подготовила законопроект о предельно допустимой розничной цене на топливо
09 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/bizoo_n

Партия ЛДПР представила законопроект в Госдуму, который предлагает установить верхний предел цен на розничные продажи бензина. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с «Известиями».
Законопроект предлагает установить механизм определения максимально допустимых цен на топливо, которые не могут быть превышены при его продаже конечным потребителям. Глава думской фракции пояснил, что стоимость бензина оказывает влияние на конечные цены на большинство товаров и услуг, и увеличение цен на топливо приводит к значительному увеличению расходов населения.

Партия также отметила, что правительство стремилось удержать рост цен на бензин ниже уровня инфляции, однако в начале 2023 года стоимость топлива выросла на почти восемь процентов. Введение системы контроля цен поможет защитить экономические интересы граждан России и общества в целом, подчеркнули в партии.

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#бензин
#топливо
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#законопроект
#рост
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В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения транспорта
В нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября изменится схема движения транспорта
09 сентября 2023, 01:40

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Изменения в схеме движения транспорта ожидаются в нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города. В соответствии с информацией, распространенной в телеграм-канале столичного департамента транспорта, временные перекрытия дорожных маршрутов будут связаны с праздничным концертом в «Лужниках», парадом трамваев и другими мероприятиями, проходящими в различных частях столицы.
9 сентября с 8.00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также с 8.00 до 16.00 этого дня будут временно перекрыты улицы Молодежная и Березовая. В период с 12.00 до 22.00 10 сентября и с 15.00 до 22.00 10 сентября на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А до дома 1, корпус Б по площади Победы будет ограничено движение.

Кроме того, 9 сентября с 18.00 до окончания мероприятия будут закрыты для движения Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулок Хользунова, а также дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1. Также 10 сентября с 8.00 до 22.00 будет временно ограничено движение на Театральной улице. В местах ограничений движения будет временно недоступна парковка.

Также 9 сентября с 11.30 до 12.30 на участках Новомосковской улицы, улиц Валентины Леонтьевой и Сергея Эйзенштейна, а также на Останкинском, Продольном и 1-м Сельскохозяйственном проездах будет временное закрытие дорожного движения, продолжающееся не более 10 минут, в связи с проведением парада трамваев. Важно отметить, что маршруты трамваев в Медведково, к метро «Шоссе Энтузиастов» и в Новогиреево останутся неизменными.

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#станции
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Умер актер из «Таинственного острова»
STV: умер актер из сериала «Таинственный остров» Джон Кэйрни
09 сентября 2023, 01:32

Фото: iStock/jorgeantonio

Шотландский актер Джон Кэйрни ушел из жизни в возрасте 93 лет, сообщили члены его семьи, информирует STV News. Джон Кэйрни был известен своей ролью Роберта Бернса в «Таинственном острове» и оставил яркий след в мире искусства.
Семья актера и писателя, который был уроженцем Глазго, описывает его как необычайно яркую личность и уникально талантливого исполнителя. Причины его ухода из жизни не раскрываются.

Джон Кэйрни получил актерское образование в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Его наиболее известной ролью стала роль капитана Немо в канадском сериале «Таинственный остров», который был снят по одноименному роману Жюля Верна. Он также снимался в таких фильмах, как «Гибель Титаника» (1958), «Клеопатра» (1963), и «Ясон и аргонавты» (1963).

Джон Кэйрни оставил после себя жену, пятерых детей от первого брака, девять внуков и семерых правнуков.

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#образование
#гибель
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9 сентября: какие праздники в России и мире
09 сентября 2023, 00:04

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Знаменательные даты, именины, православные праздники – самое важное, что нужно знать о девятом сентября, читайте в материале «Радио 1».

Какие праздники отмечаются в России


День города Москва


9 и 10 сентября российская столица отмечает День рождения. По традиции, торжество затронет как центр города, так и окраины. Присоединиться к празднованию 876-летия столицы, смогут гости и жители города. Какие мероприятия будут проходить и какие стоит посетить, читайте в материале «Радио 1».

Патриарх Кирилл предложил перенести дату празднования Дня города Москвы
Патриарх Кирилл предложил перенести дату празднования Дня города Москвы

День изобретения новых привычек


История праздника неизвестна, однако, он многим успел полюбиться. Этот праздник для тех, кто хочет ввести в свою жизнь полезные привычки, но ждет для этого Новый год или понедельник. Самый идеальный день для этого – девятое сентября. Стоит детально продумать, что именно необходимо изменить в повседневной жизни и какие привычки стоит в нее внедрить.

Интересный факт: Наполеон Бонапарт славился  привычкой принимать ванну несколько раз в день, и даже в военные экспедиции брал с собой походную ванну. Полководец даже диктовал письма и принимал посетителей во время банных процедур.

Что празднуют в мире

Международный день красоты


В этот день по всему миру проходят фестивали, шоу, конкурсы среди стилистов и визажистов, а клиентам салонов и косметических магазинов предоставляются скидки. История праздника связана с деятельностью Международного комитета по эстетике и косметологии, который был учрежден вскоре после Второй мировой войны. В 1995 году впервые было озвучено предложение ввести праздник, который будет посвящен совершенству человеческого тела и красоте.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи


Примечательно, что отношение к этому празднику имеют не только профессиональные медицинские работники и спасатели. Отметить всемирный день оказания первой медицинской помощи по праву может любой неравнодушный гражданин, который когда-либо помог спасти бесценную человеческую жизнь. Инициаторами введения праздника стали члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Знаменательные события

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя


В этот день в Крыму чтят память русских воинов, которые отдали жизни при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. Военное противостояние между Россией и войсками Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства продолжалось с 1853 года по 1856 год.

Трагичные события


В ночь на 9 сентября 1999 года в доме №19 по улице Гурьянова на юго-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме. Жертвами теракта стали более 900 человек. Несколькими днями позже, был совершен подрыв еще одного многоквартирного дома, тогда погиб 121 человек. На месте трагедии, возведен храм-часовня.

Профессиональные праздники

День тестировщика


Для специалистов в сфере IT существует множество профессиональных праздников. Девятого сентября праздновать будут те, чья работа связана с проверкой компьютерных программ и оборудования. Поздравить стоить людей различных специальностей в сфере информационных технологий: инженеров, разработчиков и тех, кто занимается обслуживание сетей и компьютеров.
 

День дизайнера-графика 


Профессиональный праздник отмечают люди, которые создают привлекательные визуальные образы. Они могут работать в рекламных компаниях и создавать графические элементы, которые привлекают посетителей, покупателей, а также создавать логотипы для журналов, газет и социальных сетей.

В православии


День памяти преподобного Пимена Великого


Православные христиане девятого сентября чтят память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Согласно преданиям, в этот день на Руси было принято собирать ягоды. Хорошим предзнаменованием было то, что после пташек на деревьях оставалось много плодов. В таком случае, зима была теплой. Считалось, что ягоды рябины обладают целебными свойствами, поэтому их использовали в народной медицине для лечения различных недугов.

Именины

Девятого сентября именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана, Степана

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В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки
В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки на дом
08 сентября 2023, 23:35

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге было зарегистрировано тридцать четыре случая кишечной инфекции у людей, которые употребляли готовую кулинарную продукцию, заказанную с доставкой на дом у компании «Грин Бокс». Деятельность этой компании была приостановлена, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Учреждение начало проводить санитарно-эпидемиологические расследования по этому вопросу в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции. В ходе проверки производственных помещений компании «Грин Бокс» были обнаружены серьезные нарушения санитарных стандартов. Особое внимание уделено технологии приготовления блюд, а также соблюдению сроков годности продуктов и условий их хранения, которые, как подчеркнуто в сообщении Роспотребнадзора, были нарушены.

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#бокс
#технологии
#компании
#нарушения
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К открытию МЦД-4 благоустроили все станции
08 сентября 2023, 22:52

Фото: Минблаго МО

На территориях у станций будущего четвёртого Московского центрального диаметра все готово принять пассажиров. Проведены все работы, необходимые для запуска МЦД-4, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный» в Московской области проходит по территории четырёх городских округов: Наро-Фоминского, Одинцовского, Реутова и Балашихи. 
 
Путь четвёртого диаметра проходит через девять станций: Апрелевка, Победа (Наро-Фоминск), Лесной городок (Одинцово), Реутово (Реутов), Никольская, Салтыковская, Кучино, Ольгино и Железнодорожная (Балашиха).
 
В рамках благоустройства прилегающих к станциям МЦД территорий там обустроили зоны комфортного ожидания, автомобильные парковки, пешеходные коммуникации, связывающие станции с остановками городского транспорта. Помимо этого, заменили покрытие тротуаров и автодорог, обновили разметку парковок и пешеходных переходов.

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#благоустройство
#станции
#мцд-4
#подмосковье
#московская область
#транспорт
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В Подмосковье с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4 изменят транспортные маршруты
08 сентября 2023, 22:35

Фото: Минтранс МО

В Московской области меняют маршруты общественного транспорта с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Внесены следующие изменения.
В городском округе Люберцы в рамках запуска МЦД-3:
 
– на маршруте №57к «платф. Овражки – ст. Томилино – м. Котельники» организована схема движения от ЖК «Томилино Парк» до станции МЦД Люберцы; 
 
– сокращены трассы следования восьми маршрутов, следующих до м. Выхинои м. Рязанский проспект до ст. МЦД Косино. Эти изменения позволили жителям пересаживаться на станцию МЦД Косино, а также станцию метро Лермонтовский проспект.
 
В городском округе Химки в рамках запуска МЦД-3:
 
На маршруте №366 «Юрлово - Зеленоград (ст. Крюково)» организован заезд к ЖК «Митино дальнее» для связи с МЦД Крюково.
 
В Одинцовском городском округе в рамках запуска МЦД-4:
 
– на маршрутах №33 «ст. МЦД Одинцово – Лесной городок – платф. Жаворонки» и №58к «Краснознаменск – ст. МЦД Одинцово» организован заезд к станции МЦД Лесной Городок.
 
В Раменском городском округе в рамках запуска МЦД-3:
 
– на маршрутах №3 «Медицинский колледж – ЦРБ» и № 8 «Холодово – Совхоз» организован заезд в ЖК «Солнечный» для связи со станцией МЦД Фабричная;
 
– на маршруте №5к «Автовокзал – Гимназия» организован заезд к станции МЦД Ипподром;
 
– на маршруте №26 «Раменское (ГАТП) - Кратово (платф. Отдых)» организован заезд к станции МЦД Раменское.
 
Также Минтранс запланировал следующие изменения:
 
– продление маршрута №19к «Жуковский (Торговый центр) – пл. Ильинская» до аэропорта Жуковский для связи с МЦД Ильинская;
 
– продление маршрута №16к «ул. Баженова – ул. Праволинейная – ул. Баженова» до микрорайона №5А для связи с МЦД Ильинская;
 
– организация заезда к вестибюлям станции МЦД Реутов на девяти маршрутах. Сейчас посадка и высадка пассажиров осуществляется на расстоянии 300-500 м от вестибюлей;
 
– организация заезда на маршруте №22к «Медицинский колледж – ул. Производственная» к станции МЦД Ипподром;
 
– организация заезда на 10 маршрутах в Раменском городском округе к станции МЦД Раменское.
 
Обо всех изменениях министерство пообещало заблаговременно проинформировать жителей на своём сайте и в соцсетях.

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#мцд-4
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Путин дал совет молодому ученому по выбору качественной жены
08 сентября 2023, 22:05

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин пожелал молодому ученому Максиму Вялкову успехов в изучении нейтрино и посоветовал искать жену. Мыслящую образами.
Выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал Путину о частице нейтрино. Президент в свою очередь пожелал ему удачи в его дальнейших изучениях, а студент ответил, что он также нуждается в удаче для поиска жены.

«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?» - спросил Путин.

По словам Вялкова, он вычисли формулу идеальной жены: она должна быть архитектором и чувствовать красоту вселенной. При этом президент посоветовал молодому ученому выбирать женщину не по профессии, а ту, которая мыслит образами.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, Путин встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

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Бундестаг принял закон о климатически нейтральном отоплении, неодобренный обществом
08 сентября 2023, 21:58

Фото: iStock/photosvit

Бундестаг принял новый закон о нейтральном отоплении, который ранее вызвал критику среди оппозиции и населения. Об этом говорится на сайте немецкого парламента.
Новый законопроект одобрили 399 депутатов, при этом 275 проголосовали против. Еще пятеро голосовать отказались. Таким образом, инициатива была одобрена большинством. Нововведения вступят в силу не раньше следующего года.

Согласно проекту, предполагается постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем. Планируется использовать возобновляемые источники энергии, которые будут обеспечивать порядка 65% отопления. Теперь при строительстве новых домов нельзя будет выбрать альтернативу. 

Для замены старой системы отопления необходима установка дорогих насосов, которая не всегда возможна ввиду определённых трудностей. Однако власти планируют возмещать часть денежных средств, потраченных на эти работы. При этом критики законопроекта считают, что эти обещания, возможно, выполнены не будут. Новую инициативу не одобрили общество и оппозиция.

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#общество
#законопроект
#германия
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