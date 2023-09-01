В московских аэропортах задержано свыше 60 рейсов

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В московских аэропортах 61 авиарейс задержан и 23 отменены. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Прежде, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотниками объектов на территории РФ. В районе Люберец дрон противника был уничтожен силами российской ПВО. Позже, соответствующую информацию подтвердило российское оборонное ведомство.
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