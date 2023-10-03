В Московской области 4 октября пройдут проверки систем оповещения

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Комплексная проверка готовности системы оповещения Московской области с запуском в 10.40 электросирен и перехватом в 10.43 десяти федеральных каналов телевидения первого мультиплекса и регионального Телеканала 360 будет проведена 4 октября.
Отметим, что будет произведён тестовый запуск сирен и громкоговорителей. Кроме того, пройдёт замещение эфира обязательных общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов.
Сигнал оповещения «Внимание всем» будет транслироваться в эфире теле- и радиоканалов в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения». Всю подробную информацию о проведении проверки можно будет получить в мобильном приложении «МЧС России».
Россиян призывают случае звучания сирены сохранять спокойствие и не паниковать. Следует включить телевизор на любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.
Этот комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Напомним, некоторое время назад в МЧС уточняли, что масштабная проверка систем оповещения граждан будет проводиться по всей России.
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Сигнал оповещения «Внимание всем» будет транслироваться в эфире теле- и радиоканалов в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения». Всю подробную информацию о проведении проверки можно будет получить в мобильном приложении «МЧС России».
Этот комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Напомним, некоторое время назад в МЧС уточняли, что масштабная проверка систем оповещения граждан будет проводиться по всей России.
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Лора Луганская