В Московской области были выявлены места гнездования белого и черного аистов

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
«<…>В городском округе Сергиев Посад специалистами было выявлено новое место гнездования белого аиста. Гнездо находится на водонапорной башне, на момент обследования в нем находились 2 птенца и взрослая птица. <…> Обнаруженное гнездовье является самым северо-восточным из известных в Московской области<…>В 2023 году черный аист наблюдался в городских округах Луховицы и Лотошино»,— отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Читайте также:
В Московской области окольцевали больших веретенников
В Московской области пометили двух серых журавлей и дали им имена
В Серпухове белых лебедей отправили на зимовку