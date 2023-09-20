В Московской области дан старт проекту по работе с приёмными детьми

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Проект носит название «В класс пришел приёмный ребенок». В его рамках директора и учителя школ, сотрудники органов опеки и приёмных родители смогут выработать единый подход в оказании помощи усыновлённому ребёнку в период адаптации. Новый проект охватит свыше 3 тыс специалистов.
Занятия пройдут с 19 сентября по 8 ноября во всех городах Подмосковья. Обучающая программа предусматривает тренинги, деловые игры, занятия по технике экстренной самопомощи в кризисных ситуациях, дискуссионные площадки.
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