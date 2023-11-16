В Московской области качество воздуха улучшилось на 17%

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В ходе модернизаций предприятий качество воздуха в регионе по округам улучшилось на 17 - 23%». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
На сегодняшний день в Московской области реализуется система по обращению с бытовыми отходами. Она включает в себя раздельный сбор и сортировку мусора,а также его переработку.
Кроме этого, ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне влияния полигонов.
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«<…>Мы полностью ушли от полигонного захоронения благодаря федеральному проекту «Чистая страна» к настоящему моменту, рекультивировано 17 полигонов. <…>В этом году мы завершили рекультивацию двух полигонов: «Талдомского» и «Заволенья». Еще два — «Ядрово» и «Поварово» — завершим до конца года. В 2024 году сдадим шесть объектов», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева