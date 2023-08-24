В Московской области насчитали 665 фандоматов

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Сданные материалы сразу попадают на переработку в отсортированном виде, минуя мусорные вёдра и контейнеры.
«Сегодня в Подмосковье уже 665 фандоматов. Как показала практика, устройства нравятся жителям. Это не только помощь экологии, но и возможность получить бонусы за сданные отходы. Все собранные через фандоматы материалы будут обязательно переработаны и использованы», – отметил Шапкин.Чтобы воспользоваться фандоматом, нужно сдать алюминиевые банки или пластиковые бутылки из-под напитков. На пластиковой бутылке должна быть маркировка PET. Далее следует получить чек, на котором будет указан уникальный код. Затем нужно зарегистрировать код в личном кабинете, а после потратить баллы на скидки от партнёров.
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