В Московской области наступил сезон сбора брусники

Фото: Комлесхоз МО
В Подмосковных лесах созрели первые ягоды брусники. Эту ягоду традиционного собирают на юго-востоке области, в городских округах Егорьевск, Коломна, Луховицы и Шатура, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Брусника любит хвойные и смешанные светлые леса, сосновые боры, просеки, иногда болота. Стоит помнить, что не каждый год брусника радует богатым урожаем. После обильного плодоношения она берёт пару лет на отдых. Поэтому есть смысл составить свою карту брусничников, чтобы радовать себя ягодами почаще», – говорится в сообщении.Плоды брусники напоминают грозди винограда. Нидерландский ботаник Ремберт Додонэус дал ягоде видовое название vitis idaea, что значит «виноградная лоза с горы Ида». Благодаря особенностям корней, стеблей и листьев растение может прожить 100 и более лет.
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