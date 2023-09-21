Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Московской области наступил сезон сбора брусники

В Московской области наступил сезон сбора брусники

21 сентября 2023, 22:38
Фото: Комлесхоз МО

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковных лесах созрели первые ягоды брусники. Эту ягоду традиционного собирают на юго-востоке области, в городских округах Егорьевск, Коломна, Луховицы и Шатура, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Брусника любит хвойные и смешанные светлые леса, сосновые боры, просеки, иногда болота. Стоит помнить, что не каждый год брусника радует богатым урожаем. После обильного плодоношения она берёт пару лет на отдых. Поэтому есть смысл составить свою карту брусничников, чтобы радовать себя ягодами почаще», – говорится в сообщении.
Плоды брусники напоминают грозди винограда. Нидерландский ботаник Ремберт Додонэус дал ягоде видовое название vitis idaea, что значит «виноградная лоза с горы Ида». Благодаря особенностям корней, стеблей и листьев растение может прожить 100 и более лет.

Читайте также:

В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов

В подмосковном лесу нашли редкий гриб-коралл

В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме

#природа
#ягоды
#комлесхоз мо
#растения
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Коломну по обмену приехали китайские студенты
21 сентября 2023, 22:49

Фото: Минобразования МО

В Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет по программе академического обмена приехали китайские студенты. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Пока 20 студентов Коломенского ГСГУ изучают китайский язык по программе обмена, в российский вуз прибыли семь ребят из Харбинского педагогического университета. Стажёры уже освоились, нашли себе друзей и попробовали коломенскую пастилу», – говорится в сообщении. 
Будущие китайские учителя приехали на три месяца. Для них подготовили специальную программу, чтобы в сжатые сроки подтянуть их знание русского языка, рассказать им об истории, культуре и науке России. 
 
Лекции проходят в вузе, а практические занятия выходят и за пределы аудиторий. Стажёры в сопровождении коломенских студентов посещают музеи и исторические места Подмосковья. Они уже успели погулять по Старому городу, посетили Красную площадь, Зарядье и ВДНХ в Москве.
 
Иностранцы всё это время будут жить в общежитии вуза. 

Читайте также:

В Долгопрудном появится отель и тематический парк «Физтех-лэнд»

Коломенские студенты отправились учиться в Китай по обмену

Две школьницы из Каширы вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена»


 

#минобразования мо
#студенты
#коломна
#россия
#китай
#учёба
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Дипломаты, прибывшие на Генассамблею ООН, ночью встречаются с элитными проститутками
NYP: Приехавшие в Нью-Йорк дипломаты встречаются ночью с девушками
21 сентября 2023, 22:48

Фото: iStock/Motortion

Дипломаты из разных стран, которые собрались в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН, ночью проводят тайные встречи в отелях города с высококлассными проститутками из Лас-Вегаса и Европы. Об этом пишет New York Post со ссылкой на собственные источники.
В статье говорится, что в Нью-Йорке собираются самые элитные и дорогостоящие девушки из Лас-Вегаса и Европы.

«Бизнес вырос на 20-25. Девушки буквально прилетают из Вегаса и Европы. Это похоже на съезд проституток », —говорится в статье.

По словам инсайдера, встречи дипломатов с ночными феями происходят в отелях, а сами девушки зарабатывают от трех до пяти тысяч долларов за сеанс.

Читайте также:

Зеленский находится в отчаянье и пытается разжалобить конгресс США

Сийярто: НАТО и ЕС просили Венгрию не встречаться с коллегами из России

RS: Зеленский столкнулся с другой политической реальностью после провала ВСУ
 
#бизнес
#нато
#всу
#зеленский
Читайте нас в
Мособлдума отнесла чаек к охотничьим ресурсам в регионе
21 сентября 2023, 20:39

Фото: Istockphoto /rai

Чайки в Московской области теперь отнесены к охотничьим ресурсам и могут быть использованы в целях охоты. Соответствующий закон приняла Мособлдума в ходе первого заседания осенней сессии.
Законопроект разработало подмосковное Минэкологии во исполнение решения областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 16 мая 2023 года. Цель – защита промышленного птицеводства от птичьего гриппы и борьба с инфекционными заболеваниями.
«Все вспышки птичьего гриппа в мае были связаны со случаями массового падежа диких птиц, в основном чаек. На территориях 17 российских регионов зарегистрировано 37 случаев высокопатогенного гриппа птиц, в том числе семь – среди домашней и 30 – среди дикой», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Он добавил, что за популяцию чаек беспокоиться не стоит. Как дичь охотникам они не интересны, поскольку не относятся к съедобным видам. Шапкин напомнил о запрете отстрела чаек, внесённых в красные книги России и Московской области.
 
Читайте также:

Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию

Мособлдума подняла базовый размер арендной платы за подмосковную землю

Разведение племенной птицы вошло в перечень для импортозамещения в Подмосковье


#мособлдума
#минэкологии мо
#птицы
#охота
#закон
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи
21 сентября 2023, 20:38

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что благодаря социальной программе в России постепенно начала снижаться безработица среди молодежи. Об этом он сообщил в рамках заседания Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».
Глава государства подчеркнул, что безработица среди молодежи выше, чем в целом по стране.

«На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия, потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, десяти лет, число молодых людей у нас будет расти», - заявил Путин.

Он уточнил, что, по предварительным подсчётам, к 2030 году в России будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24-х лет, а к 2035 году их число увеличится до 9,7 млн, что на 2,4 миллиона больше, чем сейчас.

По словам Путина, этого удалось достичь путем усилий правительства в области демографии. Теперь же нужно преумножить эти усилия и создать для молодёжи комфортные условия для карьерного старта. 

Читайте также:

Путин назвал героями участников СВО и призвал оказывать им поддержку

Путин приехал в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета

Путин поручил выделить дополнительные деньги на реабилитацию раненых в СВО
 
#деньги
#безработица
#заседание
#сво
#путин
Читайте нас в
Второй корпус проблемного жилого комплекса «Пятиречье» готов к заселению
21 сентября 2023, 20:25

Фото: Istockphoto / Oleg Opryshko

Корпус №3 жилого комплекса «Пятиречье» в Дмитровском городском округе получил заключение о соответствии проектной документации. Жилья ждут 325 дольщиков, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Строительство корпуса №1 планируют завершить в октябре. Всего в ЖК будут жить 529 человек.
 
Строительство жилого комплекса началось в 2015 году, но было приостановлено в 2018-м из-за банкротства застройщика. Фонд развития территорий решил достроить объект. В 2022 году работы в двух проблемных корпусах возобновились. 

Читайте также:

В Подмосковье за прошедший месяц на кадастр поставили 20 домов

В Сергиевом Посаде завершили возведение ЖК-долгостроя более чем на 200 квартир

Все дома проблемного ЖК «Булатниково» полностью достроены



 
#строительство
#новостройка
#дома
#жильё
#жилище
#дмитровский городской округ
#подмосковье
#московская область
#главгосстройнадзор мо
Читайте нас в
Главный судебный пристав Петербруга Лашкова рассказала, кому жаловаться на коллекторов
Судебный пристав Лашкова: на коллекторов могут открыть уголовное дело
21 сентября 2023, 20:22

Фото: iStock/Zolnierek

Главный судебный пристав Санкт-Петербурга Анна Лашкова рассказала изданию «Петербургский дневник» о разрешённых и противоправных действиях коллекторов, а также о контроле за их деятельностью.
Она отметила, что заниматься взысканием долгов может только юридическое лицо, включённое в госреестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Это должен быть основной вид деятельности человека.

Кроме того, Лашкова рассказала «Петербургскому дневнику», что взысканием долгов могут заниматься банки и микрофинансовые организации. Они контролируются Центробанком, но в случае недовольства клиентов при совершении этими организациями противоправных действий при взыскании долгов, жалоба направляется в Федеральную службу судебных приставов. 

При этом, существуют и так называемые чёрные коллекторы. Если они начинают угрожать, жалоба уже подаётся в полицию, и в отношении таких юридических лиц или организаций может быть заведено уголовное дело.

Если угрозы не поступают, но есть нарушения, коллекторам, как правило, выписывается штраф. Также могут быть осуществлены визиты сотрудников Федеральной службы судебных приставов в коллекторские агентства в целях проверки выполнения всех требуемых норм. 

Напомним, что 1 февраля 2024 года вступят в силу изменения в закон, нацеленные на усиление контроля за коллекторскими агентствами. 

Читайте также:

Одну из центральный улиц Петербурга превратят в культурный квартал

Легендарного советского иллюстратора выгнали из квартиры в центре Петербурга

В Петербурге могут вновь начать разворачивать стационары-трансформеры
#коллекторы
#суд
#приставы
#фссп
#санкт-петербург
Читайте нас в
Путин назвал героями участников СВО и призвал оказывать им поддержку
21 сентября 2023, 20:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ребята, которые приняли участие в специальной военной операции, являются настоящими героями и для них необходимо обеспечить государственную поддержку по всем направлениям. Об этом он сообщил в рамках заседания Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».
Президент рассказал, что поддержка ветеранов СВО в получении квалификации и новой профессии, в трудоустройстве и организации своего дела входит в задачи специального государственного фонда «Защитники Отечества».

«Нужно делать все возможное, чтобы наши герои, ребята, которые воюют на передовой, чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи и создавать эти семьи», - подчеркнул глава государства.

Ранее он также заявлял, что государство должно выделить дополнительные ресурсы для обеспечения раненых участников СВО современными средствами реабилитации.

Читайте также:

Путин заявил о необходимости развития психологической помощи в РФ

Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге

Путин приехал в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета
#президент
#поддержка
#сво
#путин
Читайте нас в
На Украине теперь слово «Россия» будут писать с маленькой буквы
21 сентября 2023, 19:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова
«Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщает, что написание названий "Российская Федерация", "Россия", "Москва", "Государственная дума РФ" и так далее со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка», - говорится в тексте документа.

Уточняется, что речь идёт о текстах, не несущих в себе официального характера. В документах эти слова по-прежнему будут писать с заглавной буквы из-за требований минюста.


Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству. Министр считает, что Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка».

Читайте также:

Мэр Харькова Терехов оправдывается за русский язык

Харьковский охранник посоветовал украинской журналистке снять с головы кастрюлю

Глава Минобразования Украины Лисовой призвал отказаться от русского языка

#москва
#россия
#минобразования
#министр
Читайте нас в
Путин заявил о необходимости развития психологической помощи в РФ
21 сентября 2023, 19:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо развивать психологическую помощь не только в военной сфере, но и в гражданской. Такое решение он принял в рамках посещения центра поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.
Там Путин пообщался с участником СВО, который рассказал, что в центре кроме юридической помощи, можно получить и психологическую, и призвал президента открывать подобные учреждения и в других регионах.

«Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать», - сказал Путин.

Кроме того, глава государства поручил выделить дополнительные ресурсы для обеспечения раненых участников СВО современными средствами реабилитации.

Читайте также:

Путин приехал в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета

Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге

Путин поручил выделить дополнительные деньги на реабилитацию раненых в СВО
#помощь
#заседание
#сво
#минобороны
#путин
Читайте нас в
Достижения.рф