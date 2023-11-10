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В Московской области окольцевали больших веретенников

10 ноября 2023, 16:59
Фото: Минэкологии МО

Фото: Минэкологии МО

В Талдомском городском округе отловили и пометили больших веретенников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве экологии и природопользования Подмосковья. Эти редкие гнездящиеся в регионе пернатые занесены в Красную книгу Московской области.
«Всего были отловлены и помечены шесть птиц. Большие веретенники были измерены и снабжены металлическими номерными кольцами, предоставленными Научно-информационным центром кольцевания птиц ИПЭЭ РАН. Одна особь снабжена GPS/GSM-логгером. Всех птиц выпустили на волю в течение 30 минут после поимки», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Большой веретенник находится в области под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу Подмосковья. Специалисты оценивают численность вида в регионе в 90-120 пар.


В период гнездования эту птицу можно встретить в городских округах Волоколамский, Воскресенский, Лотошино, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский, Клин, Орехово-Зуево, Луховицы, Павловский Посад, Шатура и Богородский.

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#московская область
#талдом
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В Пушкинском трём сотрудникам полиции вручили жилищные сертификаты
10 ноября 2023, 17:09

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Три сотрудника УМВД России «Пушкинское» получили жилищные сертификаты. В торжественной обстановке их вручил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
10 ноября в России отмечается праздник тех, кто стоит на страже правопорядка, — День сотрудника органов внутренних дел. В честь праздника в городском округе Пушкинский состоялось награждение всех причастных к этому дню жителей округа. Всего в округе на страже порядка стоят более 620 сотрудников. Глава администрации поздравил всех сотрудников и вручил подарки.
«Сегодня трём служащим вручили жилищные сертификаты, 11 сотрудников были удостоены ценными подарками, 15 человек отмечены грамотами и благодарственными письмами. От всего сердца поздравляю ветеранов службы! Желаю всем крепкого здоровья, спокойных трудовых будней и профессионального роста», — отметил Максим Красноцветов.
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#максим красноцветов
#полиция
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Рекрутер Ганзина посоветовала ИТ-специалистам учить профессиональный английский
10 ноября 2023, 15:54

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

HR-директор компании Елена Ганзина заявила, что профессиональный английский является важным навыком для современного ИТ-специалиста.
«Зная профессиональную лексику, вы кратно повышаете свою ценность и, соответственно, зарплату. Вам становится доступнее больше обучающих материалов, а также появляется возможность работы в международной компании», — пояснила в беседе с RT Ганзина.

Она также отметила, что хорошему работнику ИТ-сферы необходимо регулярно совершенствовать и прокачивать свои технические навыки и знания.

Кроме этого, для специалистов важны и такие характеристики, как коммуникативность, креативность, гибкость, дисциплинированность, самостоятельность и .д.

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#работа
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Депутат Чаплин рассказал, как получить как можно больше денег при увольнении
10 ноября 2023, 15:51

Фото: istockphoto/LuckyBusiness

При увольнении сотрудники могут рассчитывать на выходное пособие в размере средней зарплаты.
Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Также сокращаемый сотрудник имеет право требовать остаток зарплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Чаплин подчеркнул, что руководство компании обязано помочь человеку найти новую работу.

Выходное пособие можно получить и за второй месяц после увольнения, если безработному так и не удалось найти новое место. Для этого необходимо обратиться к работодателю в течение 15 рабочих дней. Пособие положено и за третий месяц, если работа не нашлась и за этот срок, но для этого нужно получить решение службы занятости. По словам Чаплина, жители Крайнего севера и приравненных к нему местностей вправе требовать выплату за четвертый, пятый, а также шестой месяцы.

Чтобы получить выходное пособие, сотруднику при уходе с работы не нужно писать заявление об увольнении по собственному желанию. Это играет ключевую роль. Рекомендуется встать на учет по безработице в центр занятости в течение 14 рабочих дней после того, как произошло увольнение. Этот срок является условием, чтобы получить выплаты за максимально возможный период.

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#россияне
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Опрос показал, работники каких сфер чаще всего недосыпают
Опрос: От недосыпа страдаю медики и строители
10 ноября 2023, 15:45

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Peretiatko

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и установили, что наиболее часто на недосып жалуются представители медицинской и строительной сфер.
Так ответили 26 и 24% работников этих сфер соответственно.

Кроме них проблемы со сном испытывают бухгалтеры и специалисты из сферы торговли (по 22%).

Респонденты ответили, что причинами, по которой они не высыпаются, являются мысли о разных вопросах, привычка поздно ложиться, бессонница.

«30% участников опроса столкнулись с проблемами со здоровьем. Чуть меньше отмечают, что им сложно сконцентрироваться на задачах. Также из-за недосыпа россияне опаздывают на работу и не могут выполнять сложные поручения», — приводит RT текст аналитиков.

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#россияне
#здоровье
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Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
10 ноября 2023, 15:17

Фото: Минсоцразвития МО

Уровень безработицы в Подмосковье составляет сейчас 0,25%. Это 10 тыс зарегистрированных жителей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс. Это говорит о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда. Мы реализуем комплекс дополнительных мер по обеспечению занятости. Это материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, содействие началу предпринимательства», – пояснила Болатаева.
По данным подмосковного Минсоцразвития, что в Подмосковье сегодня – более 86 тыс вакансий. Таким образом на одного безработного их приходится в среднем восемь.
 
Наибольший спрос у работодателей наблюдается в производственной сфере. Таких вакансий в регионе – более 38 тыс.

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В волоколамском лесу зафиксировали присутствие трех рысей
10 ноября 2023, 15:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фотоловушка в волоколамском лесу зафиксировала присутствие 3 рысей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На западе Московской области зоологами была замечена популяция рысей. В этом году при обследовании мест обитания зверей в Волоколамском округе на фотоловушку попалось сразу три животных.

«<…>Ареал обитания животного в регионе за последние десятилетия сместился в западную часть, ранее хищницу можно было встретить на территории всей области<…> Жизнь рыси в нашем регионе зависит от сохранения естественной среды обитания и обеспечения необходимых условий для ее выживания», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, популяция рысей в Московской области  связана с динамикой численности основного объекта их охоты - зайцем–беляком.

Стоит  отметить, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области как вид, который находится под угрозой исчезновения. 

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#тихон фирсов
#волоколамск
#московская область
#животные
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в ИТ
Рекрутер Ганзина: Аналитики и архитекторы систем — самые высокооплачиваемые
10 ноября 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/BalanceFormcreative

HR-директор компании Елена Ганзина перечислила наиболее высокооплачиваемые профессии в ИТ, к которым отнесла системных аналитиков, архитекторов систем, а также технических директоров.
Так, технические директора получают до 650 тыс. рублей в месяц, а их работа связана с руководством техническими процессами в компании. На втором месте архитекторы систем с зарплатами до 600 тыс. рублей, которые определяет структуру системы, её компоненты и взаимодействие между ними. На третьем месте расположились DevOps-инженеры, которые помогают компаниям быстрее выпускать новые версии приложений на рынок и улучшать их качество. Такие работники зарабатывают до 500 тыс. рублей в месяц.

Как передаёт RT, пятёрку самых дорогих вакансий в ИТ-сфере замыкают такие специалисты, как системные аналитики и тимлид. Такие специалисты могут получать зарплаты в размере до 400 тыс. и до 350 тыс. рублей в месяц соответственно.

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#работа
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#зарплаты
#работники
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В США поймали гигантского 90-килограммового питона с копытами оленя в желудке
10 ноября 2023, 15:05

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Американские охотники выловили в болоте гигантского темного тигрового питона.
CBS News пишет, что специалист по охране дикой природы Майк Элфенбайн отправился на охоту вместе с сыном Коулом в заповедник Big Cypress, штат Флорида. Мужчина столкнулся с самым большим питоном в своей жизни. Одновременно с ними змею, которая ползла по дороге, увидели три охотника, которые были неподалеку.

«Мы не были знакомы. Но мы впятером знали, что должны поймать эту змею», — говорит Майк.
Мужчины схватили огромного питона и предприняли попытку его обездвижить. Он вырывался и пытался обвить тела охотников. Мужчины боролись со змеей примерно 45 минут. К ним на помощь поспешила профессиональная охотница на питонов Эми Сиви, которая подвергла змею эвтаназии и отвезла домой. Замеры показали, что рептилия весит 90 кг, а её длина составляет 5,2 метра. Питон стал второй по тяжести змеей, которую ловили во Флориде. В желудке питона обнаружили копыта белохвостого оленя.

«Это была не просто змея, это было чудовище», —вспоминает Майк.
Заповедник, где была поймана змея, расположен в тропическом природном территориальном комплексе Эверглейдс. Из-за тёмных тигровых питонов сократилась численность местных млекопитающих на 90%. Биологи, волонтеры и специалисты по охране дикой природы начали работать над тем, чтобы сократить популяцию питонов в регионе.

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#рекорд
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Депутат Фёдоров: Надо контролировать крупные переводы со счетов пенсионеров
10 ноября 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой ввести дополнительные проверки и контроль крупных банковских операций пенсионеров для безопасности.
Он отметил, что так можно будет выявлять возможное присутствие манипуляций третьих лиц.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для сотрудников банков дополнительно проверять операции на сумму от 50 тыс. рублей перед их осуществлением со счетов держателей в возрасте 60 лет и старше на возможное присутствие противоправных действий, попытки третьих лиц осуществить мошеннические манипуляции», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.

Кроме этого, в Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Соответствующий проект уже внесён на рассмотрение. Как передают «Вести Подмосковья», в случае принятия закона то мера будет применена на все последние рабочие дни перед выходным. Как отметили парламентарии, проект необходимо принять, поскольку сейчас наблюдается негативное влияние нынешней системы на психическое и моральное состояние сотрудников, а также на их работоспособность.

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