В Московской области окольцевали больших веретенников

Фото: Минэкологии МО
В Талдомском городском округе отловили и пометили больших веретенников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве экологии и природопользования Подмосковья. Эти редкие гнездящиеся в регионе пернатые занесены в Красную книгу Московской области.
«Всего были отловлены и помечены шесть птиц. Большие веретенники были измерены и снабжены металлическими номерными кольцами, предоставленными Научно-информационным центром кольцевания птиц ИПЭЭ РАН. Одна особь снабжена GPS/GSM-логгером. Всех птиц выпустили на волю в течение 30 минут после поимки», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Большой веретенник находится в области под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу Подмосковья. Специалисты оценивают численность вида в регионе в 90-120 пар.
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