В Московской области открылись все избирательные участки

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
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