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В Московской области ожидается повышенная пожарная опасность

11 сентября 2023, 09:37
Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Комитет лесного хозяйства Московской области прогнозирует повышенную пожарную опасность на землях лесного фонда Подмосковья в ближайшее время.

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что в период с 8 по 10 сентября на землях лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

В понедельник, 11 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.


Во вторник, 12 сентября на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В среду, 13 сентября на большей части территории подмосковного региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс, в Бородинском, Волоколамском, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

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#возгорание
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Мурашко: РФ преодолела распространенную в 90-е годы «моду на алкогольный разгул»
11 сентября 2023, 10:14

Фото: сайт Кремля

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в РФ удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что потребление алкоголя в РФ на душу населения сократилось в прошлом году почти на 5% в сравнении с 2019 годом. По словам Мурашко, в 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, в 2021 году этот показатель составлял 8,82 л, в 2022 году — 8,62 л. Отмечается, что пятнадцать лет назад данный показатель был равен 18 литрам на человека в год.

Министр подчеркнул, что снижение показателей потребления алкоголя связано с «последовательной политикой, направленной на снижение пагубного потребления алкоголя».

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#министр
#снижение
#рф
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Глава Мособлдумы Брынцалов считает победу Воробьёва на выборах результатом доверия жителей
11 сентября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

По предварительным итогам голосования, на выборах губернатора Московской области одержала победу партия «Единая Россия» с кандидатом Андреем Воробьёвым, который получил 83% голосов от жителей региона.
Секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов назвал такой результат выборов закономерным, сообщает «Радио 1» пресс-служба партии. 
«Андрей Воробьёв всегда говорит: «житель — главный». Именно от инициатив и наказов наших жителей начинаются все преобразования, будь то строительство крупного инфраструктурного объекта или установка детской площадки во дворе. С 2012 года построены уже сотни объектов: школ, детских садов, поликлиник, домов культуры, тысячи дворов получили обновление, в десятках тысяч подъездов и домов проведён капитальный ремонт. Люди видят, как их города меняются, становятся комфортнее и безопаснее, и отдали свои голоса тому, в ком уверены», — отметил Игорь Брынцалов.
В рамках предвыборной кампании, Андрей Воробьёв проводил встречи с жителями, со старостами, виделся с трудовыми коллективами. В ходе этих встреч жители Подмосковья рассказывали губернатору о вопрсосах, которые необходимо решить в муниципалитете. По итогам встреч собраны более тысячи предложений и просьб, которые вошли в программу партии, и большинство из которых уже выполнены. В Московской области вводятся новые меры поддержки граждан, улучшаются жилищные условия, строятся парки и лесопарки, идёт строительство социально-важных объектов. 

Явка избирателей на участки достаточно высокая и составила 55%. Игорь Брынцалов отметил, что высокая явка показывает участие жителей в жизни региона и показывает их активность.

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В понедельник утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
11 сентября 2023, 09:09

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 11 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 940,5 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Названа предварительная причина крушения станции «Луна-25».

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#шоссе
#минтранс
#пробки
#дорожные службы
#автомобилисты
#автомобиль
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РИА Новости: Названа предварительная причина крушения станции «Луна-25»
11 сентября 2023, 05:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Возможной причиной крушения российской космической станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора «Биус-Л» для измерения ориентации и ускорения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Как сообщил собеседник агентства, «Биус-Л», который определяет положение космической станции и помогает устанавливать скорость полета, а также передает эти данные на компьютер, ранее не проходил никаких заводских испытаний, что и могло привести к ​гибели станции. Однако окончательные выводы должна сделать специально созданная правительственная комиссия

Ракета «Союз 2.1б», перевозившая первую за последние почти 50 лет российскую лунную станцию, была запущена с космодрома Восточный 11 августа в 02:11 по московскому времени. К 16 августа аппарат достиг окололунной орбиты. Переход на предпосадочную орбиту планировался на 19 августа, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — на 21 августа.

Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту станции, которая препятствовала переходу на заданную орбиту. В последствии стало известно, что «Луна-25» вошла на непредвиденную орбиту, столкнулась с поверхностью Луны и погибла.

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#луна
#станция
#космос
#роскосмос
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В Сербии банк выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих
РИА Новости: «Райффайзенбанк» в Сербии выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих
11 сентября 2023, 02:26

Фото: iStock/David Taljat

В Белграде в одном из отделений Райффайзенбанка копии паспортов граждан РФ лежат на подоконнике так, что их видно прохожим с улицы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Видео с лежащими на подоконнике паспортами россиян сначала появилось в социальных сетях. Корреспондент издания в воскресенье, 10 сентября, лично убедился, что документы по-прежнему находятся в пластиковом контейнере на подоконнике.

Отмечается, что отделение Райффайзенбанка находится в историческом центре сербской столицы на улице Цара Душана.

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#видео
#документы
#сербия
#россияне
#банк
#паспорт
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Глава Якутии Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 77,3% голосов
ЦИК: Глава Якутии Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 77,3% голосов
11 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На выборах главы Якутии лидирует действующий руководитель региона Айсен Николаев с 77,3% голосов после обработки 90,51% протоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.
Уточняется, что на втором месте оказался Виктор Губарев (КПРФ), набрав 9,73% олосов избирателей. За Гаврила Парахина (ЛДПР) проголосовали 5,15% избирателей, а за Игоря Борисова («Коммунисты России») —  4,92%.

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#цик
#новости
#николаев
#выборы
#якутия
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Киберэксперт Магомедов: Заряжать телефон в отелях и аэропортах может быть опасно
11 сентября 2023, 00:33

Фото: iStock/Evgeny Bagautdinov

Завкафедрой в Институте кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники могут красть данные со смартфонов с помощью бесплатных зарядок, расположенных в аэропортах и других общественных местах. Об этом пишет «Прайм».
В публикации говорится, что о подобных случаях стали сообщать западные эксперты, рекомендуя избегать подключения к общедоступным USB-портам в торговых центрах и отелях.

Магомедов пояснил, что технически это выглядит как присоединение накопителя со встроенной программой или кодом для нарушения защиты системы безопасности смартфона. Специалист отметил, что в России такой вид мошенничества на данный момент не развит.

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#мошенники
#эксперты
#телефон
#смартфон
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11 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день
11 сентября 2023, 00:04

BrianAJackson

История граненого стакана, знаменательные даты в истории России и почему убийство пророка - праздник для христиан, расскажет редакция «Радио 1».

День специалиста органов воспитательной работы


Сотрудники воспитательных структур ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник с 2007 года. В этот день стоит поздравить специалистов ВС РФ в области психологии, социологии, а также тех, чья работа состоит в организации и проведении воспитательных работ, культурного досуга. Также этот праздник отмечают военные журналисты. В России созданы дома офицеров, музеи воинской славы, солдатские клубы – именно в таких организациях трудятся специалисты органов воспитательной работы.

Всероссийский день трезвости


11 сентября является днем, когда обществу вновь стоит вспомнить, каким ценным является здоровье. Во многих регионах России в этот праздник проходят акции, флешмобы, выставки, семинары и лекции, в рамках которых проводятся профилактические беседы о вреде алкоголя, а также рассказывается о способах борьбы с зависимостью. Специалисты и эксперты призывают к здоровому образу жизни и  отказу от вредных привычек. Примечательно, что праздник был создан в далеком 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви. 

День рождения граненого стакана


Первый советский граненый стакан был выпущен в 1943 году. Именно 11 сентября, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, завершилось производство стакана, автором композиции которого стала скульптор Вера Мухина. Считается, что именно она разработала дизайн знаменитого стакана, который чаще всего можно было встретить в советских общепитах.

День номера экстренного вызова


11 сентября отмечается Европейский День экстренного вызова. Речь идет о номере службы экстренной помощи 112. Отмечаться праздник стал с 2009 года, а инициатором установления единого номера для всех экстренных служб стала Швеция еще в 1991 году. В начале 2022 года единый номер экстренных служб 112 заработал на всей территории России и является абсолютно бесплатным. 

День победы русской эскадры у мыса Тендра


Легендарное сражение завершилось победой русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 году. Разгром турецкого флота обеспечил российским войскам прочное господство над Черным морем, которое удалось сохранить до сегодняшних дней. В День победы русской эскадры стоит вновь вспомнить подвиги русской армии и флота, а также обратиться к деталям крупнейшего сражения в истории России.

Усекновение главы Иоанна Предтечи


Великий церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября в православной церкви. В этот день проходят богослужения. Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который был ближайшим предшественником Иисуса Христа. Совершенное над ним злодеяние, в народе окрестили Головосеком.

История этого праздника трагична и поразила сердца многих христиан. Иоанн Предтеча неоднократно обвинял правителя Галилеи Ирода, будучи женатым, в греховных отношениях с супругой брата. Однако, император прощал его изречения из-за опасения Божьего гнева. В один из праздников, посвященных дню рождения правителя, перед гостями станцевала дочь его любовницы. Император был очарован великолепием девушки  и пообещал выполнить любое ее желание. Юная красавица потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод выполнил ее просьбу и приказал отрубить голову Крестителю Иисуса Христа. В память о насильственной смерти Иоанна Предтечи был установлен христианский праздник.

Верующим запрещается в этот день есть мясо, рыбу и молочные продукты, а также употреблять фрукты красного цвета. Рекомендуется соблюдать строгий однодневный пост. Кроме того, большим грехом считается веселиться в этот день.

Именины у Ивана, Яна
 
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#богослужения
#вс рф
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Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла
10 сентября 2023, 23:00

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Музея Русского патриаршества заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла.
Российский лидер ознакомился с экспозицией, посвященной жизни патриархов Московских и всея Руси. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили музей вместе с президентом.

Путин рассказал, что его крестили в 1952 году в Преображенском соборе Ленинграда. Глава государства отметил, что его крестил отец патриарха Кирилла.

«Его отец меня крестил. Так вот судьба сложилась», — сказал Владимир Путин.

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В Московской области за два дня голосования явка составила 43,33%

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#патриарх кирилл
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