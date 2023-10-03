В Московской области перевели в электронный формат ещё две услуги

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«Единовременную материальную помощь на погребение получают жители, которые оплатили похороны, если они являются членами семьи или одиноко проживающими, и если их доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Размер выплаты – от 4 тыс до 10 тыс рублей в зависимости от дохода, срок предоставления – семь дней», – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что социальное пособие на погребение могут получить жители региона, оплатившие похороны умершего, не подлежавшего обязательному социальному страхованию. Это временно не работающие граждане трудоспособного возраста, но не пенсионеры, или ребёнок, родившийся мертвым по истечении 154 дней беременности.
Подать заявление на получение социального пособия на погребение можно на региональном портале госуслуг.
Заявление на предоставление единовременной матпомощи можно отправить по ссылке.
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