В Московской области полностью выполнили программу по благоустройству

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В Подмосковье завершилась программа по благоустройству 2023. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В Подмосковье полностью завершились запланированные работы по благоустройству территорий регионов на 2023 год.
Кроме этого,также была проведена колосальная работа по благоустройству территорий у станций МЦД. В порядок привели пространства 24 станций третьего и четвертого диаметров.
Стоит отметить, что на 2024 году запланировано благоустройство 72 объекта: 39 общественных территорий, среди которых пешеходные зоны и площади, скверы «у дома» и набережные, 13 парков и 10 лесопарков, а также 10 детских скверов.
Читайте также:
В подмосковных парках после сильного снегопада очистили 33,5 тыс кв м территории
В Подмосковье зимой зальют более 180 открытых катков
Все парки Подмосковья полностью готовы к зимнему сезону
«Мы завершили в полном объеме программу благоустройства в этом году. Из запланированных на этот год работ 59 объектов все сданы. Завершено благоустройство 22 парка и лесопарка, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 6 набережных. На следующий год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, 10 лесопарков и столько же детских скверов. Это новая программа, которую мы начнем со следующего года», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стоит отметить, что на 2024 году запланировано благоустройство 72 объекта: 39 общественных территорий, среди которых пешеходные зоны и площади, скверы «у дома» и набережные, 13 парков и 10 лесопарков, а также 10 детских скверов.
Читайте также:
В подмосковных парках после сильного снегопада очистили 33,5 тыс кв м территории
В Подмосковье зимой зальют более 180 открытых катков
Все парки Подмосковья полностью готовы к зимнему сезону
Мира Полтева