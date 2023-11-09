В Московской области пометили двух серых журавлей и дали им имена

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье пометили GPS/GSM-трекерами двух серых журавлей и назвали их Дубна и Хотча – по названиям основных рек, протекающих по спроектированному природному парку «Журавлиный край». Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Оба журавля оказались одиночками. Возможно, это молодые особи, ещё не нашедшие партнёров. Но не исключено, что Хотча и Дубна потеряли из-за массовой гибели серых журавлей во время вспышки птичьего гриппа на зимовке в долине Хула в Израиле в 2021-2022 годах или из-за отравления журавлей родентицидами в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области в 2021 году и в Ставропольском крае в 2022-м», – пояснил Фирсов.В министерстве напомнили, что в 2018 году в заказнике «Журавлиная родина» специалисты пометили журавлёнка Рыжика. Тогда с GPS-передатчика, закрепленного на его ноге, была получена ценнейшая информация о миграции и зимовке птиц в национальном парке Хула в Израиле. На следующий год Рыжик вернулся в Россию, и сигнал с передатчика поступил из Смоленской области.
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Лора Луганская