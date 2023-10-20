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В Московской области появится новое надзорное ведомство

20 октября 2023, 22:03
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье появится Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий. Оно заработает с будущего года.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте губернатора и правительства региона. Документ вступит в силу 10 января 2024-го.

Свою работу в связи с реорганизацией прекратят Государственная жилищная инспекция Московской области и Главное управление содержания территорий региона.


Уточняется, что новое ведомство, в частности, займётся реализацией госполитики региона в сферах содержания территорий, жилищного надзора, лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионным контролем.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье начали готовить к зимнему сезону губернаторские карусели
20 октября 2023, 22:23

Фото: Минблаго МО

Карусели, установленные на общественных территориях по инициативе губернатора Андрея Воробьёва, готовят к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«С начала года на губернаторских каруселях прокатились свыше 650 тыс человек. Эти аттракционы работают круглый год, поэтому нуждаются в профилактике и подготовке к зиме. В рамках подготовки проводят замену жидкостей и смазочных материалов, узлов, электроцепей и контактов. Внутри аттракциона предусмотрена уборка», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Всего в Подмосковье установлено восемь таких аттракционов, шесть из них выполнены по эксклюзивному дизайн-проекту художника Дениса Симачёва в стиле русской сказки.
 
Карусели, установленные по распоряжению губернатора, появились в 2018 году. Сейчас они расположены на центральных площадях Домодедова и Одинцова, в воскресенском парке Кривякино, парке Сергиева Посада «Скитские Пруды», сквере имени Зайцева в Коломне, Центральном городском парке Ногинска, городских парках Волоколамска и Чехова.

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#подмосковье
#министерство благоустройства мо
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Томилинский лесопарк открывается после масштабного благоустройства
20 октября 2023, 21:40

Фото: Минблаго МО

21 октября состоится тожественное открытие Томилинского лесопарка в Люберцах. Там завершены работы по благоустройству, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Навести порядок в лесопарке и создать там хорошие условия для прогулок и занятий спортом просили местные жители. В лесопарке оборудовали «Тропу здоровья», лавочки и площадки для отдыха и игр на свежем воздухе. Для занятий активными видами спорта созданы вело-лыжный и беговой маршруты, зоны воркаута. 
 
Для детей установлена детская игровая площадка, появилась площадка для выгула собак. Основные маршруты лесопарка оснащены современными системами уличного освещения и видеонаблюдения.
 
В честь торжественного открытия территории, которая теперь будет называться парк «Лесная опушка», состоится концерт. Гостям предложат принять участие в экофестивале, а малышам покажут представление анимации и ростовых кукол. 
 
Для любителей спорта организуют забег, соревнования по спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе. Желающие смогут принять участие в велозаезде. Будут работать творческие мастерские.
 
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#подмосковье
#московская область
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Главного редактора «Довод»* Илью Косыгина** признали иноагентом
20 октября 2023, 21:26

Фото: iStock/microgen

Главного редактора «Довод»* Илью Косыгина** признали иностранным агентом, об этмо сообщается на официальном сайте Минюста.
«Косыгин** принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», - прокомментировали ситуацию в министерстве. 

При этом, издание «Довод»*, главным редактором которого является Косыгин*, также выполняет функции иностранного агента на территории Российской Федерации. 

Отмечается, что в настоящий момент журналист проживает за пределами России. 

Напомним, в январе 2022 года Косыгин** эмигрировал в Украину, где получил временный вид на жительство. До этого он судился с бизнесменом Евгением Пригожиным. Покойный подал на «Довод»* в суд за то, что в одном из интервью издания его назвали убийцев. Тогда Пригожин выиграл процесс. В апреле того же года Косыгина** арестовывали на 9 суток за участие в сходе у покровской колонии, где находится Алексей Навальный***.

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*Выполняет функцию иноагента в РФ.

**Признан иноагентом в РФ.

***Внесен в список террористов и экстремистов 
#журналист
#иностранный агент
#минюст рф
#украина
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Росстат прогнозирует резкое сокращение численности населения России
Росстат: население РФ к 2045 году сократится до 138,77 млн человек
20 октября 2023, 20:58

Фото: iStock/AndreyPopov

В России ожидается сокращение численности населения к 2045 году, следует из данных демографического прогноза Росстата.
Опубликованный организацией прогноз рассчитан до 2046 года и составлен с учётом результатов проводившейся в 2021 году Всероссийской переписи населения. Уточняется, что в ней не учтены жители новых регионов России. 

Так, согласно прогнозу, Россию ожидает падение численности населения. По данным за 1 января 2023 года в РФ проживало 146,45 миллионов человек, а вот 1 января 2046 года показатели достигнут отметки в 138,77 миллионов человек. 

Отмечается, что с 2024 до 2032 годы численность жителей страны будет сокращаться на 400 тысяч человек ежегодно. Естественная убыль превысит 600 тысяч человек в год. Количество мигрантов будет варьироваться от 210 до 230 тысяч человек ежегодно. 

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#россия
#россияне
#население
#перепись
#общество
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Станцию МЦД «Ильинская» и аэропорт Жуковский свяжет автобусный маршрут
20 октября 2023, 20:53

Фото: Минтранс МО

Автобусный маршрут №19к продлят от станции МЦД «Ильинская» до аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Схема движения маршрута «Торговый центр – пл. Ильинская» в Жуковском изменится с 23 октября. На маршруте будут работать девять автобусов малого класса. Они станут выполнять 100 рейсов в сутки. Время отправления первого рейса от станции МЦД – 5:45, последнего, от аэропорта, – 21:45. 



Как отметили в министерстве, оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». На маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья. 

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#московская область
#транспорт
#транспортная карта
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Ученые назвали самые страшные в истории кино фильмы ужасов
20 октября 2023, 20:16

Фото: istockphoto/tiratus phaesuwan

Группа ученых в рамках специального проекта Science of Scare (англ. «Искусство страха» - ред.) сумела на основе тщательного анализа данных определить, какой фильм объективно является наиболее страшным.
В исследовании приняли участие 250 добровольцев, которые просматривали фильмы ужасов, ранее отобранные экспертами. Каждый из испытуемых был снабжён датчиком сердцебиения, сообщает издание MoneySuperMarket. Авторы проекта объяснили, что повышающийся пульс говорит о том, что происходящее на экране быстрее разгоняет кровь у зрителей, что означает, что растут возбуждение и страх в качестве составляющих инстинкта «Бей или беги».

Наиболее частый пульс у участников эксперимента возникал при просмотре фильма режиссера Скотта Дерриксона «Синистер» с Итаном Хоуком в главной роли. По сюжету писатель и его семья переезжают в старый дом, где находит видеозаписи, приоткрывающие тайну страшного прошлого особняка. Потом новые жильцы и сами оказываются в опасности.

На второй строчке по степени устрашения расположился фильм «Астрал: Онлайн» Роба Сэвиджа. Третье место заняла картина «Паранормальные явления. Скинамаринк» Кайла Эдварда Болла. В топ самых страшных фильмов также вошли «Астрал», «Заклятие», «Реинкарнация», «Улыбка», «Шесть демонов Эмили Роуз», «ООО «Дом Ада», «Два, три, демон, приди!», «Спуск», «Заклятие 2», «Оно» (2014). Странно, что на верхних строчках этого пугающего хит-парада не оказалось старой, но от того не ставшей менее страшной картины Романа Полански «Ребенок Розмари».

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#картина
#картины
#онлайн
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В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
Росстат: ожидаемая продолжительности жизни в РФ в 2023 году – 73,1 года
20 октября 2023, 20:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В России растёт ожидаемая продолжительность жизни, следует из демографического прогноза Росстата.
Так, ожидается, что в 2023 году она составит 73,1 года, что выше прошлогоднего показателя, который дошёл до отметки в 72,73 года. 

Опубликованный Росстатом прогноз рассчитан до 2046 года и составлен с учётом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году. При этом, уточняется, что в нём не фигурируют граждане новых регионов России.

Так, ожидаемая продолжительности жизни к 2046 году составит 79,83 года. Отмечается, что продолжительность жизни женщин составит 83,24 года, а у мужчин – 75,89 года. 

Кроме того, прогноз показал, что на всём временном интервале прогноза отмечается преобладания женского населения над мужским. Однако оно будет постепенно снижаться к 2046 году, когда на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин.

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#россияне
#росстат
#жизнь
#возраст
#демография
#статистика
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В Подмосковье появилась бабочка, живущая при 15-градусных морозах
20 октября 2023, 19:48

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье заметили серых бабочек, не обращающих внимание на похолодание и снег с дождём. Это не непарный шелкопряд, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Непарный шелкопряд этим летом держал в страхе юго-восток региона. Похожие на них поздние морозостойкие бабочки менее опасна. Это зимние пяденицы, которые живут поздней осенью и ранней зимой и не боятся морозов до -15°С», – пояснил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
На стадии гусениц вредитель наносит ущерб многим растениям. Сначала гусеницы съедают на захваченном дереве почки, а потом и листья. Пяденица поражает в основном фруктово-деревья - яблоню, грушу, сливу, вишню. Однако достаётся от них и лиственным породам деревьев и кустарников.
 
Бороться с этой напастью нужно в течение всего года, отметил Баженов. На зиму нужно обкапывать стволы деревьев и уничтожать прячущихся в земле куколок, ранней весной опрыскивать деревья растворами специальных препаратов, перед началом цветения обрабатывать деревья. 
 
Уничтожать гусениц нужно всеми доступными способами – от сбора с листьев до обработки инсектицидами.

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#олег баженов
#комлесхоз мо
#вредитель
#природа
#подмосковье
#московская область
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Движение транспорта возобновлено по Крымскому мосту
20 октября 2023, 19:28

Фото: istockphoto.com/gutaper

Крымский мост снова открыт для транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр.
Отмечается, что до этого Крымский мост был закрыт в течение почти двух часов.

Ранее Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока после закрытия. Отмечалось, что открыто движение машин по всем четырем полосам. По словам вице-премьера РФ, за время работы демонтировали 2 поврежденных пролета и надвинули новые. В ходе реконструкции потребовалось порядка 534 тонн металлоконструкций.

До этого, ночью 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты.

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#мост
#движение
#крымский мост
#транспорт
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Достижения.рф