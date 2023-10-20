В Московской области появится новое надзорное ведомство

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье появится Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий. Оно заработает с будущего года.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте губернатора и правительства региона. Документ вступит в силу 10 января 2024-го.
Свою работу в связи с реорганизацией прекратят Государственная жилищная инспекция Московской области и Главное управление содержания территорий региона.
Уточняется, что новое ведомство, в частности, займётся реализацией госполитики региона в сферах содержания территорий, жилищного надзора, лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионным контролем.
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Лора Луганская