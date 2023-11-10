В Московской области пройдет «Всероссийская ярмарка вакансий»

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«Всероссийская ярмарка трудоустройства» пройдет в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках мероприятия о вакансиях расскажут ведущие компании города. Это Объединенный институт ядерных исследований, ГК «Промтех-Дубна», компания YADRO, АО «НПК «Дедал», ООО НПК «МЕДПРОМЛАБ» и другие.
Стоит отметить, что основными видами работы жители выбирают информационные технологи, промышленность и административную направленность.
Ярмарка пройдет 25 ноября на базе конгресс-центра ОЭЗ «Дубна». Начало регистрации участников в 9:30.
Кроме этого подробнее о ярмарке можно узнать на официальных сайтах ОЭЗ «Дубна».
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Стоит отметить, что основными видами работы жители выбирают информационные технологи, промышленность и административную направленность.
Кроме этого подробнее о ярмарке можно узнать на официальных сайтах ОЭЗ «Дубна».
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Мира Полтева