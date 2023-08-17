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В Московской области раскрыли, как часто дети выпадают из окон

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: дети выпадают из окон каждую неделю
17 августа 2023, 15:05

Фото: Istock/Marina Gordejeva

Компании по установке окон должны в обязательном порядке устанавливать блокираторы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По словам омбудсмена, каждую неделю она получает сводку новостей о выпавших из окон детях.
«Каждую неделю мы получаем сводки, что кто-нибудь у нас выпадает, причём не только с высоких этажей, дети падают с 1-2 этажа с ощущением, что это низко, а потом они остаются инвалидами. Именно поэтому все новостройки должны быть обеспечены блокираторами. А что касается вторичного жилья, то все компании, которые меняют окна, должны автоматически ставить блокираторы. Сейчас это просто по желанию родителей. А если это будет в обязательном порядке, то мы точно сократим количество выпадения из окон», — рассказала Ксения Мишонова.
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#новостройки
#окно
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Воробьёв: две большие автотрассы в Подмосковье строятся благодаря концессионным соглашениям
17 августа 2023, 15:49

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Концессионные соглашения применены при строительстве двух больших автотрасс в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на церемонии открытия движения по МЦД-3.
«Мы с Москвой стараемся делать так, чтобы всё было синхронизировано. Диаметры, которые Сергей Семёнович Собянин построил в Москве, синхронизируются в том числе и с нашими концессионным дорогами. У нас две большие концессии – это Южно-Лыткаринская трасса и Пироговское шоссе. Это очень важно для транзитного транспорта, который выходит из городов и это очень влияет на ощущения», – сказал Воробьёв.  
Концессионные соглашения в дорожном строительстве призваны оптимизировать бюджетные расходы. Концессия – это форма государственно-частного партнёрства, в рамках которого через процедуру конкурса заключается концессионное соглашение между государством и частным инвестором. 
 
В четверг президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв приняли участие в церемонии открытия МЦД-3. Третий Московский центральный диаметр длиной 85 км соединяет Зеленоград и Раменское. 
 
Теперь пассажиры из Подмосковья и столицы смогут без пересадок добираться из одного города в другой и с комфортом приезжать в Москву. У жителей Московского региона появились новые удобные маршруты, выбор выгодных тарифов с бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры. На линии размещены 38 станций, из них 14 имеют пересадку на подземку, МЦК и другие железнодорожные станции. 
 
С запуском МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» стоимость проезда пассажиров уменьшилась со 130 до 65 рублей.
 
Ранее Воробьёв назвал открытие МЦД-3 долгожданным событием для жителей Химок, Раменского, Люберец и Жуковского, где живут почти 1 млн человек, а к 2030 году население увеличится почти в два раза. 

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#подмосковье
#московская область
#мцд-3
#транспорт
#андрей воробьёв
#владимир путин
#сергей собянин
#губернатор
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Путин рассказал, по каким направлением планируется запустить высокоскоростную магистраль
Путин: Высокоскоростную магистраль планируют запустить из Москвы в Луганск и Донецк
17 августа 2023, 15:42

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Российский лидер Владимир Путин рассказал о планах по запуску высокоскоростных магистралей по России.
Глава РФ, выступая на «Церемонии открытия движения по МЦД-3», рассказал, что из Москвы планируют построить высокоскоростные магистрали до Адлера, Луганска, Донецка и Минска.

Минское направление было бы очень востребовано как среди россиян, так и белорусов. Путь до Сочи же может сократиться до 10 часов! 

Вместе с президентом в церемонии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Владимир Путин отметил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

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#владимир путин
#мцд-3
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Воробьёв: На МЦД-3 проживает 1 млн человек
17 августа 2023, 15:35

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

В церемонии открытия МЦД-3 принимают участие президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На «Церемонии открытия движения по МЦД-3» Владимир Путин отдал приказ машинистам новых поездов «Иволга 3.0» о старте движения МЦД-3.

Новый диаметр МЦД-3 позволит жителям московского региона в разы сократить время в пути в центр столицы.
«Один миллион человек проживает на МЦД-3, а в ближайшей перспективе будет в два раза больше. Это стало возможным, потому что проекты реновации, законы по расселению ветхого и аварийного жилья могут реализовываться совершенно в другой модели —гораздо быстрее. Доступность определяет экономическую эффективность. Для нас, для жителей это очень долгожданный МДЦ-3», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на церемонии открытия нового диаметра.
Андрей Воробьёв отметил, что МЦД-4 и МДЦ-5 также является очень важными проектами для развития территории Подмосковья.

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#губернатор
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#остановки
#человек
#проекты
#законы
#андрей воробьёв
#мцд-3
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Москва-24: Пассажиры МЦД-3 смогут в два раза быстрее добраться до нужного места
17 августа 2023, 15:26

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Открывшийся сегодня МЦД-3 позволит жителям Подмосковья и Москвы упростить свои поездки. Об этом сообщает Telegram-канал Москва-24.
Диаметр длительностью 85 километров, позволит жителям и гостям столицы осуществить пересадки на 14 станций метро и МЦД, что на 50% сократит время, потраченное на дорогу.

Кроме того, в настоящее время две станции МЦД-3 представляют собой полноценные железнодорожные вокзалы, на которых можно совершить пересадки на пригородные электрички и поезда дальнего следования. К 2026 году 26 станций МЦД-3 станут железнодорожными вокзалами.

Интервалы между поездами в час пик не будут превышать 5-6 минут.

Благодаря открытию МЦД-3 сократится время в пути для школьников из 41 учебного учреждения, студенты 30 ВУЗов также смогут быстрее добираться до места учёбы. Помимо этого, диаметр граничит с 18 парками и 13 музеями.

Немаловажным является и уменьшение стоимости проезда. Если раньше пассажиры зоны «Пригород» платили 30-80 рублей, в добавок к которым идут 50 рублей за поездку в метро, то сейчас поездка на метро и МЦД составит всего 65 рублей.

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#мцд
#владимир сергей собянин
#андрей воробьёв
#пассажиры
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Путин: Наступил момент для реализации ж/д магистрали между Москвой и Петербургом
Путин: Наступил момент для реализации ж/д магистрали между Москвой и Петербургом
17 августа 2023, 15:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом он сообщил в ходе церемонии открытия движения по МЦД-3 в Москве.
Прежде, глава государства совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым разрешили старт движению поездов по МЦД-3. Отмечается, что новый маршрут свяжет Зеленоград и Раменское. 

Ранее президент РФ рассказал, как МЦД-3 поможет жителям и гостям столицы и области. По его словам, маршрут существенно сократит время, отведенное на дорогу и будет очень востребован. 

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#мцд
#путин
#рф
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Путин, Собянин и Воробьёв открыли линию МЦД-3
17 августа 2023, 15:09

Фото: istockphoto / aapsky

В церемонии открытия МЦД-3 принимают участие президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На «Церемонии открытия движения по МЦД-3» Владимир Путин отдал приказ машинистам новых поездов «Иволга 3.0» о старте движения МЦД-3.
«Каждое открытие МЦД это очень важное событие, потому что качество поездки возвращения домой совершенно другое. 180 рублей и 65, которые человек сегодня платит — это большая разница. Самое главное, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но и вся инфраструктура благоустройства, парковочное пространство для огромного количества подмосковных городов меняется», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на церемонии открытия нового диаметра.
МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» проходит по 21 станции в городских округах Химки, Люберцы и Раменский.

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#президент
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Жителей Подмосковья предупредили об опасности вылета гигантских усачей-кожевников
17 августа 2023, 15:00

Фото: Комлесхоз МО

Жителям Подмосковья следует помнить об опасности усачей-кожевников, вылет которых продолжается в лесах региона. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Активные в сумерках и ночью, днём кожевники сидят на грунте у корней зоне деревьев и в сухой лесной подстилке. Усач-кожевник может достигать 5 см в длину. Это третий по величине в России жук. Он может укусить, если его побеспокоить. Однако он не ядовитый. Ущипнуть человека своими жвалами он может только если взять его в руки или каким-то образом угрожать его безопасности, отметили в Комлесхозе. 
 
Там отметили, что не стоит трогать такого жука в лесу или когда он прилетит на дачу на свет фонаря. Это очень полезное для леса насекомое.
 
«Личинки этих насекомых развиваются на лиственных и на хвойных породах деревьев в отмершей древесине подземной части стволов. Тем самым они ускоряют процесс гниения, высвобождая питательные вещества для роста деревьев и помогают очищать лес», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Олег Баженов.
 
К тому же кожевник – важное звено в пищевой цепочке подмосковных лесов. Он служит источником калорийного питания для множества птиц, животных и хищных насекомых.
 
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#насекомые
#подмосковье
#московская область
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Владимир Путин запустил движение по МЦД-3
Владимир Путин запустил первые поезда по диаметру МЦД-3
17 августа 2023, 14:59

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин разрешил старт движению поездов по МЦД-3.
На «Церемонии открытия движения по МЦД-3» Владимир Путин отдал приказ машинистам новых поездов «Иволга 3.0» о старте движения по новому диаметру, который свяжет Зеленоград и Раменское.

Вместе с главой РФ в церемонии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

В августе этого года откроется третья линия Московских центральных диаметров. Этот маршрут свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское. «Радио 1» собрало интересные факты о МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». 

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#мцд
#владимир путин
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В Подмосковье ожидается III класс пожарной опасности
17 августа 2023, 14:58

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

На этой неделе на большей части лесного фонда региона ожидается повышенный класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

При патрулировании земель лесного фонда в 1 км от деревни Аборино лесничие обнаружили торфяной пожар на площади 0,01 га. В тушении принимали участие 6 человек и 3 единицы техники.

В четверг, 17 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах — II класс.

В пятницу, 18 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

В субботу, 19 августа на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — I класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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