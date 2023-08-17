В Московской области раскрыли, как часто дети выпадают из окон

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«Каждую неделю мы получаем сводки, что кто-нибудь у нас выпадает, причём не только с высоких этажей, дети падают с 1-2 этажа с ощущением, что это низко, а потом они остаются инвалидами. Именно поэтому все новостройки должны быть обеспечены блокираторами. А что касается вторичного жилья, то все компании, которые меняют окна, должны автоматически ставить блокираторы. Сейчас это просто по желанию родителей. А если это будет в обязательном порядке, то мы точно сократим количество выпадения из окон», — рассказала Ксения Мишонова.Читайте также:
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