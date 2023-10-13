В Московской области с начала года убрали более 1,1 тыс свалок

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье с начала года ликвидировано 1125 свалок. Такие данные привёл министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Большинство муниципалитетов активно ведёт ликвидацию свалок. С начала года в регионе было выявлено 1159 свалок, ликвидировано 1125. В 22 муниципалитетах убраны все выявленные свалки. Однако не все выполняют намеченные показатели по качеству окружающей среды», – сказал Фирсов на видеоконференции по проблемам ликвидации незаконных свалок, которая прошла в Доме правительства Московской области.По словам министра, больше всех отстают в Химках и Егорьевске. Из 86 оставшихся в регионе свалок на их долю приходится 14. В «красной зоне» пока – Дубна, Можайск, Наро-Фоминск, Дмитров, Пушкинский и Орехово-Зуевский округа, Воскресенск, Балашиха, Подольск и Павловский Посад. На эти муниципалитеты приходится 56 неубранных свалок – 63% от общего числа.
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