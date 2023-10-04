В Московской области с нового года увеличится прожиточный минимум

5 октября отмечается День памяти подольских курсантов. В этот день чтят память тех, кто ценой своей жизни остановил части вермахта, которые с особой жестокостью рвались к Москве. Редакция «Радио 1» расскажет о подвигах юных курсантов и их вкладе в историческое сражение за российскую столицу.