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В Московской области с нового года увеличится прожиточный минимум

04 октября 2023, 18:18
Фото: Istockphoto / Diy1

Фото: Istockphoto / Diy1

В Подмосковье с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум на душу населения. Он составит 18 296 рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Увеличится это показатель и для различных демографических групп. Например, для трудоспособного населения он составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735, для детей – 17 747 рублей.
«Это значит, что и выплаты также будут автоматически увеличены. Это коснётся таких мер, как единое пособие на детей, государственная соцпомощь на основании социального контракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многих других», – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.




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#московская область
#прожиточный минимум
#выплаты
#минсоцразвития мо
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В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания
Депутат Романов предложил открыть в историческом здании дворец бракосочетания
04 октября 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Ivan4es

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов выступил с инициативой открыть в Особняке Брусницыных в Санкт-Петербурге третий городской дворец бракосочетания.
«Передача Министерством культуры РФ уникального комплекса городу станет исключительно верным решением. Это единственный шанс сохранить такой значимый объект культурного наследия федерального значения. Там можно расположить третий городской дворец бракосочетания: по убранству и архитектуре он очень подходит для этого. У нас есть дворец бракосочетания на Английской набережной, дворец на Фурштатской улице, но очевидно, что их не хватает», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Романов.

Отмечается, что в настоящее время здание особняка, находящееся на Васильевском острове, находится в заброшенном состоянии. С 2016 года он находится на праве оперативного управления у филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), а власти города прорабатывают имущественно-правовой вопрос для решения дальнейшей судьбы культурно-исторического здания.

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#памятник
#санкт-петербург
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Кадыров заступился за Симоньян, после хейта за слова о ядерном взрыве
04 октября 2023, 17:54

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за главу RT Маргариту Симоньян, которую сейчас активно критикуют за слова о ядерном взрыве над Сибирью.
Свою позицию Кадыров выразил в Telegram-канале.

Напомним, Симоньян в программе «ЧТД» предложила осуществить термоядерный взрыв на высоте 100 км над Сибирью, чтобы испытать оружие. Она заявила, что люди от этого не пострадают, зато из строя выйдут спутники и вся техника. 

«В её контексте приведённое в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», - вступился за главреда RT Кадыров. 

Он также назвал Симоньян настоящим патриотом и заявил, что тем, кто пишет ей гневные комментарии, пора прекратить разглагольствовать и внести свой ощутимый вклад в борьбу против НАТО и неонацизма.

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#сибирь
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Подмосковный Минтранс предупредил водителей о сезонных опасностях на дорогах
04 октября 2023, 17:47

Фото: Минтранс МО

Участки на дорогах с опавшей листвой могут быть опаснее гололёда. Об этом водителей предупредили в Минтрансе Подмосковья.
«Сегодня в течение дня в Московской области пройдут дожди. Осадки местами прогнозируют до конца недели. Водителей могут подстерегать сезонные опасности. Например, участки с опавшей листвой могут быть опаснее гололёда. Старайтесь объезжать их, а если такой возможности нет, заранее снижайте скорость», – сказали в министерстве. 
Ещё одна опасность – заносы из-за аквапланирования. Лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, а перед лужей тормоз нужно отпустить. 
 
Из-за ухудшения видимости в туман или во время дождя у водителя может исказиться восприятие расстояния. Поэтому лучше избегать обгонов и других манёвров. 

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#московская область
#подмосковье
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День памяти подвига Подольских курсантов: как юные солдаты спасли Москву
04 октября 2023, 17:23

Фото: iStock/Paha_L

5 октября отмечается День памяти подольских курсантов. В этот день чтят память тех, кто ценой своей жизни остановил части вермахта, которые с особой жестокостью рвались к Москве. Редакция «Радио 1» расскажет о подвигах юных курсантов и их вкладе в историческое сражение за российскую столицу.

Чем прославились Подольские курсанты?

 
Два военных училища были созданы в Подольске в 1939-1940 годах. Предполагалось, что курсанты будут проходить курс подготовки три года, однако летом 1941 года программа была переделана на шестимесячную. В офицерские училища принимали выпускников школ и уже отслуживших срочную службу.

Занятия с курсантами, поступившими для обучения, начались в начале сентября, 5 октября в училищах прозвучал сигнал тревоги. Из курсантов училища был сформирован сводный полк численностью 3500 человек. Боевая задача перед юными солдатами стояла одна — задержать противника любой ценой.


Маршрут Марша Кремлёвских курсантов пройдёт через Волоколамск
Маршрут Марша Кремлёвских курсантов пройдёт через Волоколамск

Подольские курсанты: подвиг


Враг превосходил по численности и по вооружению. Сплошной линии обороны по направлению к Москве не было, военнослужащие, удерживающие позиции на фронтах оказались в окружении. Чтобы закрыть опаснейшую брешь в Ильинском секторе Малоярославецкого боевого участка, были подняты по тревоге курсанты Подольских училищ. Тактически это было в корне неверным решением. Будущие офицеры могли пригодиться на фронте для выполнения задач в качестве командиров, но время было слишком ограничено, и вчерашние школьники должны были вступить в бой в качестве простых солдат в ситуации, в которой, казалось, невозможно победить.

В своих воспоминаниях Георгий Жуков писал, что рассчитывал на сдерживание фронта в течение пяти дней максимум, однако подольским курсантам удалось выстоять две недели.

«Дети, продержитесь хотя бы пять дней. Москва в смертельной опасности», - обращался маршал к юным курсантам.

Осложняло ситуацию отсутствие боеприпасов. С каждым днем запасы снарядов, вооружения, гранат и патронов сокращались. Погода портилась, шли дожди. С обмундированием возникали сложности. Подвезти новую одежду не было возможности, а ушли в бой солдаты в летней форме. Из-за близости врага курсанты не могли разжечь огонь. Бойцы были голодны, истощены, больны, ранены или контужены.

Подольские курсанты не только сдерживали оборонительные рубежи, но и шли в наступление. Им удалось добраться до Юхнова, который уже был под контролем немецких войск.

Приказ об отступлении пришел вечером 17 октября. Боевые позиции заняли прибывшие части 43-й армии.В жестоком сражении юные солдаты потеряли 2500 курсантов, по некоторым данным, в боях погибли 3000 бойцов. Свою задачу подольские курсанты выполнили сполна. Они смогли сдержать врага и не допустить прорыва линии обороны. За две недели кровопролитных боев, немцы потеряли до 5000 военных и более 100 единиц боевой техники. Ценой своей жизни «красные юнкеры» остановили фашистов.

 

День памяти подольских курсантов

 
В апреле 2019 года Московская областная дума внесла изменения в Закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области». 5 октября стал Днем памяти Подольских курсантов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что подвиг подольских курсантов является примером массового героизма молодежи и память об этой дате не должна угаснуть.

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#рф
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«Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина»: Риши Сунака обвинили в трансфобии
Британского премьера Сунака обвинили в трансфобии
04 октября 2023, 17:22

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на конференции Консервативной партии, трансляцию которой вел SkyNews, высказался проблеме гендеров, чем вызвал гнев британцев.
«Нас не должны травить до той степени, что мы поверим, что люди могут быть любого пола, какими захотят. Они не могут. Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Это здравый смысл», - заявил Сунак, комментируя проблему прав гендеров. 

Однако, такое заявление вызвало гнев у граждан Британии. Интернет заполонили гневные комментарии, Сунака даже обвинили в трансфобии, которая подразумевает негативное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.

В сеть Сунаку напомнили, что он не был выбран путем прямого голосования и должен подать в отставку. 

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Компания из Нидерландов представила первую в мире скоростную частную субмарину
04 октября 2023, 16:34

Фото: istockphoto/Tim UR

Компания из Нидерландов U-Boat Worx представила новую высокоскоростную частную подводную лодку под названием Super Sub. Церемония презентации прошла во время яхт-шоу в Монако.
Как сообщает научно-популярное издание New Atlas, стоимость субмарины составляет 5,4 миллиона долларов. Длина подводного судна — шесть с половиной метров. Оно обладает вытянутой формой, снабжено двигателями мощностью 100 киловатт. Внутри подводной лодки могут размещаться пилот и два пассажира.

Подводное транспортное средство способно развивать скорость до десяти морских узлов (примерно 18,5 километра в час), совершать неглубокие погружения на глубину до 300 метров, обладает высокой маневренностью, за счет чего может совершать резкие повороты. Также субмарина способна осуществлять быстрое всплытие под углом до 45 градусов. Бортовой батареи хватает на восемь часов непрерывной работы, а системы жизнеобеспечения способны функционировать 96 часов. В настоящее время подводное судно существует в единственном экземпляре.

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#пилот
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В Серебряных Прудах начнутся проверки автовладельцев на дорогах
04 октября 2023, 16:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В октябре Госавтоинспекция городского округа Серебряные Пруды проведет ряд мероприятий по выявлению нарушителей на дорогах. Особое внимание будет уделяться проблемам игнорирования правил перевозки детей и нетрезвого вождения, сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Начальник Госавтоинспекции майор полиции Александр Кунин отметил, рейды в рамках профилактических мероприятий будут проводится с 06 по 27 октября.

По словам начальника Госавтоинспекции проверка будет проводиться в сопровождении СМИ. 

«Свои замечания и предложения, связанные с работой сотрудников Госавтоинспекции городского округа Серебряные Пруды, вы можете высказывать по 8 (496) 673-23-89», - добавил майор.  

Стоит отметить, что для получения государственных услуг по регистрации ТС и получения водительских удостоверений жители могут обратиться через сайт ГИБДД или «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

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Маршрут Марша Кремлёвских курсантов пройдёт через Волоколамск
04 октября 2023, 16:16

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе 6 и 7 октября пройдёт Марш Кремлёвских курсантов, посвящённый подвигу защитников Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Маршрут проложен по местам боёв 16 Армии. Участие в марше примут военнослужащие, студенты, представители военно-патриотических клубов, кадеты и юнармейцы. По пути следования участники возложат венки и цветы у 24 мемориалов Великой Отечественной войны.

Как отметили в пресс-службе, цель мероприятия – сохранение исторической памяти о подвиге многонационального личного состава Отдельного курсантского полка в 1941 году.

Жителей приглашают на памятное мероприятие, которое пройдёт в селе Ярополец на братском захоронении Кремлёвских курсантов. Оно начнётся в 17:30.
 
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#подмосковье
#московская область
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Сеть «Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры из-за увеличения НДС
04 октября 2023, 16:14

Фото: istockphoto/Kesu01

Сеть заведений быстрого питания с 1 октября повысила цены на бургеры. Так, по данным на 3 октября они подорожали на 3-7 рублей по сравнению с ценами на 21 сентября.
В пресс-службе компании «Вкусно —  и точка» пояснили, что рост цен на бургеры связан с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 октября НДС при реализации в России сэндвичей (включая бургеры) будет взиматься по ставке 20%. Продавцы больше не смогут использовать пониженную ставку 10%, указано в письме Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), передает РИА Новости.

При этом в компании «Вкусно —  и точка» пояснили, что не собираются менять размер и вес бургеров, а также не планируют компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций меню. Подорожание коснется только бургеров.

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