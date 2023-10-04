В Московской области с нового года увеличится прожиточный минимум

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В Подмосковье с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум на душу населения. Он составит 18 296 рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Увеличится это показатель и для различных демографических групп. Например, для трудоспособного населения он составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735, для детей – 17 747 рублей.
В ведомстве уточнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.
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«Это значит, что и выплаты также будут автоматически увеличены. Это коснётся таких мер, как единое пособие на детей, государственная соцпомощь на основании социального контракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многих других», – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Лора Луганская