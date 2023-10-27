В Московской области состоится благотворительный кинофестиваль

Фото: istockphoto / AlexanderLipko
Жители Подмосковья смогут принять участие в благотворительном кинофестивале «Лучезарный Ангел». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
XX Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» состоится в Мосвке с 1 по 7 ноября.
Всего гостям фестиваля будет представлено 394 фильма из 20 стран мира. Также буду организованы тематические встречи и мастер-классы.
На фестивале будут показаны картины, которые раскроют зрителям противоречивые вопросы о жизни в современном обществе.
Стоит отметить, что самые активные участники смогут получить возможность написать рецензии и снять репортажи о фестивале и представленных кинокартинах. Эти работы будут опубликовы на официальном сайте мероприятия.
Читайте также:
Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября
В Звенигороде пройдет мастер-класс по росписи сумок
На Бородинском поле состоится «Ночь искусств-2023»
Всего гостям фестиваля будет представлено 394 фильма из 20 стран мира. Также буду организованы тематические встречи и мастер-классы.
Стоит отметить, что самые активные участники смогут получить возможность написать рецензии и снять репортажи о фестивале и представленных кинокартинах. Эти работы будут опубликовы на официальном сайте мероприятия.
Читайте также:
Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября
В Звенигороде пройдет мастер-класс по росписи сумок
На Бородинском поле состоится «Ночь искусств-2023»
Мира Полтева