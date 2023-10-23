В Московской области создали Ассоциацию старост

Фото: Министерство территориальной политики МО
В Красногорске прошёл Учредительный форум, на котором создали Ассоциацию старост сельских населённых пунктов Московской области и избрали председателя правления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики, организовавшего форум.
Мероприятие собрало более 230 старост и гостей. По поручению губернатора Андрея Воробьёва в регионе занимаются развитием института старост. В 2017 году глава Подмосковья вернул старостам официальный статус и инициировал возрождение системы сельских старейшин. За эти годы при поддержке министерства и глав округов жители избрали более 3,3 тыс старост. Они работают над тем, чтобы в деревни приходили свет, дороги, газ, коммуникации, создавались места для отдыха и досуга, детские площадки и многое другое.
Он отметил, что в Подмосковье в сельской местности живут 1,8 млн человек, то есть почти четверть населения региона. Благодаря старостам как первичному звену местного самоуправления, главам муниципальных образований и при поддержке губернатора деревни и сёла становятся комфортнее.
Дата для проведения Форума выбрана не случайно. 24 октября впервые отмечался День сельского старосты Московской области.
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«Если раньше старостами могли быть только прописанные на этой территории жители, то теперь ими могут избрать и человека без регистрации в населённом пункте, но имеющего там собственность. Выбрать старосту могут только зарегистрированные жители. Считаю такой подход несправедливым. Сейчас разрабатывается поправка о том, чтобы расширить категорию тех, кто выбирает старост», – сказал первый зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин.
«У нас несметное количество населённых пунктов. Там живут люди, которые просыпаются, едут на работу, провожают детей в школу. И кто-то должен быть проводником между жителями и властью, знающим, как должна улучшаться жизнь в той или иной деревне, как обеспечить уровень перемен, о которых говорит наш губернатор», – заявила зампред правительства Московской области Мария Нагорная.Председателем Ассоциации старост сельских населённых пунктов Московской области избран активист из Волоколамска Фёдор Степанов, по инициативе которого и началось объединение. Он – опытный активист и общественник, энтузиаст, болеющий душой за Подмосковье.
Дата для проведения Форума выбрана не случайно. 24 октября впервые отмечался День сельского старосты Московской области.
«Хочу поблагодарить каждого из вас за совместную работу, за ваши советы и инициативы. Издавна староста был самым уважаемым человеком на селе. И сегодня ваше мнение имеет вес, вам доверяют люди. Ответственные, чуткие, вы держите руку на пульсе, оперативно реагируете на сложные ситуации, подсказываете нам, на что обратить внимание», – поздравил старост Андрей Воробьёв.Также на форуме прошла церемония награждения, на которой шесть старост удостоились благодарственных писем губернатора.
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Лора Луганская