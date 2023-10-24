В Московской области строят около 120 храмов и реставрируют святыни

В Подмосковье в стадии строительства сейчас находятся около 120 храмов. Об этом стало известно на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьёва с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Одной из тем стали планы по строительству и реставрации святынь в регионе.