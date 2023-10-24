В Московской области строят около 120 храмов и реставрируют святыни

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в стадии строительства сейчас находятся около 120 храмов. Об этом стало известно на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьёва с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Одной из тем стали планы по строительству и реставрации святынь в регионе.
«В Подмосковье – самая большая митрополия Русской православной церкви. Благодаря большому количеству духовенства и достаточному количеству приходов удаётся решать задачи Архиерейского собора. Но даже в самом большом хозяйстве находятся нюансы, которые требуют решения. Я внимательно наблюдаю, когда что-то такое возникает, стараюсь связываться с благочинными, с владыками. Благодарю Бога за то, что сегодня таких тем на повестке нет. Ну а темы, связанные с общим развитием, улучшением ситуации, всегда присутствуют и свидетельствуют о движении вперёд», – отметил патриарх.В Подмосковье активно реставрируют храмы и одну из старейших обителей – Бобренев монастырь в Коломне. Работы проводят в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья», а также деятельности созданного в 2014 году Благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь.
«Вы любите каждый уголок нашей страны, очень хорошо знаете Московскую область, потому что здесь большое количество монастырей. С первого дня мы чувствуем ваше внимание и поддержку, работаем в партнёрстве и очень этим дорожим. В Подмосковье строятся новые храмы. Только в прошлом году было открыто 13. Есть меценаты, люди, которые помогают их строить там, где живут», – обратился к предстоятелю губернатор.Он добавил, что в Подмосковье ведётся активная работа по поддержке участников спецоперации и их семей. Священнослужители ездят в новые территории и на передовую.
«Это очень востребовано. Сейчас Фонд защитников Отечества и Московская митрополия реализуют совместную программу в части поддержки семей, детей. Представители епархии также участвуют во всём, что касается культурных программ. А мы в свою очередь занимаемся хозяйственными вопросами. Это газификация, дороги к храмам, всё, что связано с системой ЖКХ», – добавил Воробьёв.За последние два года в регионе привели в порядок территории около источника Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Никольского собора в Красногорске, собора Александра Невского в Егорьевске, парк и озеро у Спасской церкви в Лобне. Теперь прихожане, паломники и священники могут без затруднений в любое время года добраться до храма и источника.
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Лора Луганская