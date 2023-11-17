В Московской области теперь проще стать опекуном или усыновителем

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Получить заключение о возможности стать опекуном или усыновителем жители Подмосковья теперь можно в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Больше не нужно писать бумажные заявления – достаточно подать электронное на региональном портале госуслуг. Напомню, что перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребёнка в будущей семье. С начала года у нас в регионе заключение о возможности быть опекуном получили более 2,5 тыс жителей», – сказала Болтаева.Как пояснили в Минсоцразвития Подмосковья, заключение можно получить по ссылке. Решение поступит в течение девяти рабочих дней. Если нужен бумажный документ, его можно получить в МФЦ у сотрудника социальной защиты.
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Лора Луганская