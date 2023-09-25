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В Московской области установили все 600 новых комплексов фотовидеофиксации

25 сентября 2023, 17:32
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье завершили установку всех 600 запланированных стационарных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Новыми комплексами фотовидеофиксации оснастили 166 дорог в 48 городских округах. Места установки – аварийно-опасные участки, выделенные полосы общественного транспорта, нерегулируемые пешеходные переходы и перекрёстки. Планируется, что эти комплексы помогут предупредить и снизить аварийность», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской область Алексей Гержик.
Группировку технических средств контроля соблюдения правил дорожного движения дополнили комплексы фотовидеофиксации отечественного производства последнего поколения «Азимут 4». Они уже подтвердили свою эффективность в снижении уровня аварийности в 42 российских регионах.


Эти автоматы могут распознавать 51 состав нарушений ПДД – например, движение по обочине, выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии разметки, а также не пристёгнутый ремень безопасности, использование телефона за рулём и другие. Одновременно комплекс способен идентифицировать марку и модель автомобиля.

Как отметили в министерстве, подмосковная система фотовидеофиксации – одна из самых эффективных в стране. За шесть лет число ДТП, погибших и раненых в авариях в регионе сократилось более чем на 40%.

Новые технические средства контроля ПДД смонтированы в целях снижения аварийности и повышения безопасности движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#транспорт
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Все подмосковные детские сады перешли на стандарт «Предшкола»
25 сентября 2023, 18:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году все детские сады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.
«В этом году открываем 48 детсадов. Но важно не только строить школы и сады, но и применять там лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с трёх лет готовить ребёнка к первому классу чтобы он показывал высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией. Это для многих ребят является барьером в школьной жизни», – отметил Воробьёв
Внедрять стандарт «Предшкола» в регионе начали два года назад. В 2023-м программа стала работать во всех детсадах Подмосковья. Она обеспечивает комфортный переход от дошкольного обучения к школьной скамье.
«Важны и новые методики, и современное оборудование, и взаимодействие со школой не только воспитателей и учителей, но и детей и школьников-шефов. Они проводят совместные мероприятия. Самое активное участие в пилотировании проекта приняли Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь», – заявил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
Он добавил, что с октября начинается повышение квалификации воспитателей на базе Гимназии Е.М. Примакова и наших лидеров по реализации проекта. У всех команд муниципальных детсадов будет возможность познакомиться с передовыми методиками
 
В этом году в регионе двери для воспитанников открыли 32 новых детских сада на 8,3 тыс мест. Также в этом году в Московской области провели капитальный ремонт 17 детских садов. До конца 2023-го завершат работы еще в 12. 
 
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#детские сады
#детсад
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В Щёлково появится производство изотермических полуприцепов
25 сентября 2023, 18:01

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового производственного здания компании-изготовителя автофургонов для транспортировки замороженных продуктов «СИБЕВРОВЭН».

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику на строительство производства. Застройщик вложит в проект порядка 350 миллионов рублей. 

Общая площадь объекта составит более 5,8 тысяч кв. метров. В производственной части разместят цех изготовления изотермических полуприцепов. Административный блок запроектирован на площади 408 кв. метров — это помещения для рабочих, раздевалка, столовая и пункт оказания первой помощи. Будет создано 40 рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.

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#услуги
#центр содействия строительству
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Операторы Системы-112 Московской области обработали 79 миллионов обращений
25 сентября 2023, 17:47

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

С 1 июня 2015 года — начала работы региональной Системы-112 — операторы приняли и обработали более 79 миллионов вызовов, где в каждом обращении была оказана необходимая помощь и поддержка заявителю.

Каждый день операторы горячей линии номера «112» в Московской области принимают порядка 30 тысяч обращений, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С момента запуска, Система «112» активно развивается и расширяет свои возможности, что значительно повышает качество взаимодействия с населением.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

В службу спасения поступают звонки, СМС-сообщения, видеовызовы через Скайп, обращения через мобильное приложение «112 МО» или чат-бот, а также сообщения из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Три представителя Подмосковья стали победителями и призёрами хакатона по ИИ
25 сентября 2023, 17:45

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Три участника из Московской области стали победителями и призёрами хакатона по искусственному интеллекту в Дальневосточном федеральном округе. Победителей четвёртого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» наградили в Хабаровске, сообщили организаторы.
По итогам соревнований 12 команд-победителей разделили призовой фонд в 2 400 000 рублей. Участники хакатона по искусственному интеллекту. До финальных защит дошли 77 команд. 
«В каждом соревновании мы видим достойный уровень подготовки и огромный потенциал. Уверен, что постановщики задач отметили оригинальность предложений участников. Они возьмут их в работу и реализуют на практике», – сказал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов
По итогам конкурсных испытаний в Хабаровске в число призёров вошли жители Московской области Антон Костерин (команда «Исходный кот :)», Максим Кулагин (команда «НИИстовые») и Сергей Китаев (команда WildTrue).
 
РЖД представила на конкурсе две задачи по безопасности на железной дороге. Участники хакатона создали систему, которая с помощью нейросетей анализирует бдительность машиниста в пути. Первое место в кейсе «Контроль за вниманием локомотивной бригады» заняла команда «Исходный кот :)»
«Очень рады поучаствовать в таком классном проекте. Получили огромный опыт. Мы участвуем в хакатонах уже третий раз. На первом нашем хакатоне мы заняли 17-е место, на втором – 16-е. И вот наконец победа. Безумно рады и собираемся участвовать ещё», – поделился участник команды «Исходный кот :)» Антон Костерин.
Во втором кейсе от ОАО «РЖД» команды создали систему контроля состояния пути. Первое место в кейсе «Безопасный маршрут» заняла команда «НИИстовые».
 
Одним из кейсодержателей выступил национальный видеохостинг RUTUBE. Он представил задачу по созданию модели, улучшающий качество видео на платформе. Второе место в кейсе заняла команда WildTrue.
﻿Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Организатором выступает Миниэкономразвития. 
 
По итогам хакатонов каждый участник проекта получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям.

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#подмосковье
#московская область
#чемпионат
#искусственный интеллект
#ии
#соревнования
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Минторг США внес в черный список 5 российских компаний
25 сентября 2023, 17:17

Фото: istock / syahrir maulana

Министерство торговли США ввело санкции против 5 компаний из России и 23 компаний из других стран. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре.

Под санкции попали также компании из Финляндии, Германии, КНР, Омана, ОФЭ и Пакистана. В сообщении Минторга США указано, что эти организации действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США. 

С ограничениями столкнулись ООО «Грант Инструмент»,  «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг»,  ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Западу не удалось сломить Россию станционным давлением. По мнению экс-офицера, Запад просчитался, так как антироссийские санкции повлияли также на упадок западной экономики. 

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#сша
#санкции
#компании
#россия
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Власти США запретили журналисту брать интервью у Владимира Путина
Die Weltwoche: американскому телеведущему запретили брать интервью у Путина
25 сентября 2023, 17:11

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительство США запретило ему брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в ходе беседы с изданием Die Weltwoche.
Телеведущий отметил, что власти США на протяжении долгого времени пытались взять под свой контроль все американские издания. Из-за этого все работники СМИ находятся в постоянном страхе, боясь сказать что-то, противоречащее позиции официального Вашингтона.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса, который провёл телеканал NBC, деятельность президента США Джо Байдена одобряет 41% американцев, в то время как 56% выступает против его политики. 

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#сша
#россия
#журналист
#владимир путин
#интервью
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Воробьёв: в Подмосковье расселили 50% аварийных домов от плана
25 сентября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Подмосковье завершат расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Осталось расселить 194,1 тыс кв м жилья. Это около 50% от плана. 11,8 тыс. человек в этом году уже переехали в новые комфортные квартиры в современных многоквартирных домах. После этого с 1 января начинаем следующий этап – расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
По словам Воробьёва, в регионе строят 35 домов для переселенцев. 31 начали строить в этом году. В среднем строительство занимает 6-8 месяцев. До 15 октября новые дома подключат к сетям тепло-, водо- и электроснабжения, а также водоотведения. 
«Важно сделать это до начала отопительного сезона, чтобы к концу ноября там, где строительство уже завершено, переселить людей в новые квартиры. Там, где есть риск не уложиться в график, прошу глав взять ситуацию под личный контроль. Это Дмитров, Сергиев Посад, Талдомский и Шатура», – добавил губернатор. 
Он напомнил, что президент поручил продлить программу на 5 лет. 
«Для нас это возможность улучшить качество жизни ещё для 22 тыс человек и расселить порядка 350 тыс кв м в 42 округах. Здесь большую роль играют жилищные сертификаты. Жители могут не ждать строительства дома, а сразу выбрать готовую квартиру в любом округе Подмосковья за 12 месяцев с момента выдачи сертификата», – заключил Воробьёв.  
Расселение аварийного жилья стало одной из главных тем еженедельного совещания губернатора Московской области с руководящим составом правительством региона и главами муниципалитетов.

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#расселение
#ветхое жильё
#аварийное жильё
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Эпидемия COVID-19 возвращается: чем опасен новый штамм «Пирола»
Новый ковид-штамм «Пирола»: симптомы и опасность подварианта коронавируса
25 сентября 2023, 16:57

Фото: istock/wildpixel

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. На какие симптомы нужно обращать внимание и как не заразиться вирусом, расскажет редакция «Радио 1».

Что такое «Пирола»?


Подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.


Симптомы нового штамма «Пирола»


В Роспотребнадзоре заявили, что в первую очередь внимание стоит обращать на температуру, ломоту в теле, заложенность носа, потерю аппетита и обоняния, слабость. Симптомы заболевания схожи с прошлыми вариантами коронавируса. Важно при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью. В ведомстве также отметили появление таких симптомов как: кашель, проблемы с ЖКТ, головная боль.

Чем опасен новый штамм «Пирола»?


«Пирола» заразнее, нежели прошлый вид коронавируса. Он легче передается от человека к человеку. В Роспотребнадзоре заверили, что препараты для лечения нового штамма уже существуют. Для борьбы с вирусом будут применяться лекарства, которые специально предназначены для выявления подвида «Омикрона» и его выведения из организма. При этом отмечается, что новые мутации вируса не будут представлять особой опасности для тех, кто ранее переболел коронавирусом. В настоящее время не зафиксировано летальных исходов среди заболевших «Пиролой». Среди тех, у кого вирус был идентифицирован, есть осложнения, но они не смертельны.

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Чем «Пирола» отличается от других вариантов коронавируса?


В беседе с изданием «Лента.ру» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что основная особенность нового штамма в том, что в гене вируса присутствует большое количество мутаций. Такие изменения позволяют вирусу быть более адаптированным. Он быстро внедряется в клетки организма и обходит иммунную защиту.


Как защититься от подварианта коронавируса «Пирола»?


Иммунолог Владимир Болибок уверен, оградить себя от вируса возможно только благодаря регулярной ревакцинации. Таким образом иммунная система вспоминает, как организму нужно бороться с эпидемией. В Роспотребнадзоре также посоветовали пользоваться антисептиками и соблюдать правила гигиены.

Введут ли масочный режим?


В Роспотребнадзоре не исключили введение масочного режима на региональном уровне. В случае роста заболеваемости ОРВИ или коронавирусом, ограничения локального характера могут быть введены. Масочный режим уж возобновлен в Доме правительства РФ в Москве. Из-за роста заболеваемости, ношение масок стало обязательным с 18 сентября. 

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#новости
#рф
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Экс-глава ЦБ Дубинин назвал Ясина удивительно ярким и честным человеком
25 сентября 2023, 16:56

Фото:kremlin.ru

Бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин отметил, что скончавшийся экс-министр экономики РФ Евгений Ясин был ярким человеком, а также профессиональным управленцем, который умел принимать ответственные и важные решения.
«Это был очень удивительно яркий честный человек, с которым всегда можно было обсудить сложные проблемы. Я не был его непосредственным студентом, когда учился в университете, но, когда мы начали работать над программами, я воспринимал его как учителя. Он умел принимать ответственные решения, что очень важно. На своём посту чётко осознавал позитивные и негативные последствия решений вопросов. Он был хорошим управленцем, человеком, который готов брать на себя ответственность и делать то, что необходимо», — поделился в беседе с «Газета.ру» Дубинин.

В конце августа Евгения Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии. У 89-летнего мужчины был диагностирован отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца. Он находился в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. Сознание Ясина было нарушено. Он также отказывался от еды и воды.

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