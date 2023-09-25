В Московской области установили все 600 новых комплексов фотовидеофиксации

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«Новыми комплексами фотовидеофиксации оснастили 166 дорог в 48 городских округах. Места установки – аварийно-опасные участки, выделенные полосы общественного транспорта, нерегулируемые пешеходные переходы и перекрёстки. Планируется, что эти комплексы помогут предупредить и снизить аварийность», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской область Алексей Гержик.Группировку технических средств контроля соблюдения правил дорожного движения дополнили комплексы фотовидеофиксации отечественного производства последнего поколения «Азимут 4». Они уже подтвердили свою эффективность в снижении уровня аварийности в 42 российских регионах.
Как отметили в министерстве, подмосковная система фотовидеофиксации – одна из самых эффективных в стране. За шесть лет число ДТП, погибших и раненых в авариях в регионе сократилось более чем на 40%.
Новые технические средства контроля ПДД смонтированы в целях снижения аварийности и повышения безопасности движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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