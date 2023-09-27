В Московской области в 2023 году обновят 25 отделений Почты России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Качество услуг Почты России касается большинства жителей. Всего в Подмосковье более 1 тыс отделений. Они должны иметь приятную форму, но всё, что касается качества предоставления услуг, нас тоже волнует. Хочу поблагодарить за программу, которую мы реализовали. Дальше будем поддерживать состояние отделений Почты России, куда приходят люди. Это должны быть комфортные, светлые здания», – сказал Воробьёв.
В рамках исполнения поручений президента по федеральной программе в прошлом году отремонтировали 31 отделение почты в сельской местности. Ещё 12 обновят в этом году.
«У нас в Подмосковье большой коллектив – 10,5 тыс человек. С вашей помощью мы создаём для них комфортные условия работы. Вы были родоначальником программы, которая сейчас масштабируется по всей стране. За три года было модернизировано 395 отделений почтовой связи. В этом месяце открыли два новых, до конца года планируем открыть ещё столько же. 25 отделений было отремонтировано», – перечислил Волков.На территории целого ряда отделений Почты России в Егорьевске, Воскресенске, Можайске, Одинцове, Подольске и Чехове работают цифровые МФЦ. Рабочее место предусматривает компьютер с доступом к порталу госуслуг. Сотрудники могут проконсультировать жителей сельской местности, как получить электронные услуги в Подмосковье.
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