В Московской области в 2023 году обновят 25 отделений Почты России

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2023 году по решению главы региона были введены дополнительные меры социальной поддержки: доплата к пенсии, повышенная выплата на школьную форму для многодетных и новая выплата детям-инвалидам.

«Всего в этом году на меры социальной поддержки предусмотрено 98 миллиардов рублей. Данное финансирование направлено на региональные и федеральные льготы и выплаты. Бюджет наш максимально социально-ориентирован», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Неработающие пенсионеры старше 65 лет получают в Подмосковье доплату к пенсии до 18 тысяч рублей. Доплату получают пенсионеры, которые одиноки или проживают с супругом пенсионером и проживают в Подмосковье больше 10 лет.

Многодетные семьи с низким доходом получают выплату на школьную форму — 10 тысяч рублей, а также семьи с ребёнком-инвалидом с 3 степенью ограничения к самообслуживанию получают выплату в размере 18 тысяч рублей.

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