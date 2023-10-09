В Московской области в 2023 году отремонтируют 4,5 тыс подъездов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
До конца месяца в Подмосковье отремонтируют более 600 подъездов. Всего в планах на 2023 год – свыше 4,5 тыс. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководством региона и главами городских округов.
«Уже шесть лет мы регулярно ремонтируем подъезды. В Подмосковье их 150 тыс. В этом году выполнили 86% работ. Задача – полностью завершить ремонт до ноября», – сказал глава региона.С 2016 года в Подмосковье привели в порядок 102 тыс подъездов, а всего отремонтируют 143,6 тыс, в этом году – свыше 4,5 тыс. В некоторых городских округах работы завершены, например, в Одинцовском, Можайском и Сергиево-Посадском городских округах.
«Программа ремонта подъезда формируется в первую очередь на основе обращений граждан, а также синхронизации с капитальным ремонтом многоквартирного дома. Контролируют выполнение работ через систему СКПДИ. Также осуществляется строительный контроль. В приёмке обязательно участвуют старший по дому или по подъезду, Управление технического надзора и Госжилинспекция», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.С 2017-го в Подмосковье проводится конкурс на лучший подъезд. Первое место в этом году занял объект в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе на ул. Пионерской. В качестве приза жители получили экскурсионные туры по России и Подмосковью.
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Лора Луганская