В Московской области восстановили неработающие линии освещения на дорогах

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье восстановили более 60 неработающих линий освещения. Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Неработающее освещение было восстановлено в 20 городских округах на федеральных, региональных и муниципальных дорогах.
Освещение появилось на участках Ярославского шоссе, Горьковского шоссе, трассы А-107, Носовихинского шоссе, Волоколамского шоссе, Дзержинского шоссе, Симферопольского шоссе и Фряновского шоссе.
Кроме этого, появилось освещениена муниципальных дорогах в Воскресенске, в Щёлкове, Люберцах, Ногинске, и Лобне.
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«Для снижения аварийности в тёмное время суток в комплекс работ входит в том числе и контроль за существующими линиями освещения – на данный момент восстановлена работа более 60 неработающих линий<…>», – объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Кроме этого, появилось освещениена муниципальных дорогах в Воскресенске, в Щёлкове, Люберцах, Ногинске, и Лобне.
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Мира Полтева