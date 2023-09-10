В Московской области за два дня голосования явка составила 43,33%

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В Московской области за минувших два дня голосования явка составила 43, 33%. В общей сложности, свой голос отдали 2 420 501 житель.
Уточняется, что из них 80,56% выбрали ДЭГ, таким образом, проголосовали 358 683 человека.
Напомним, в Подмосковье всего открыто 3 983 избирательных участков. Так, 3 928 участков постоянные, еще 43 – временные.
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.
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Татьяна Лаврова