В Московской области зафиксировали первый снег

Фото: Фотобанк МО
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Фото: Фотобанк МО
Фото: iStock/chris-mueller
«Лишь с приближением выходных, к субботе, инициативу перехватит антициклон, распогодится, ну и столбики дневных термометров устремятся к отметке 10 градусов», — сообщил Евгений Тишковец.Ранее сообщалось, что первую противогололедную обработку дорог в Москве проведут в ночь на субботу. Это решение было объявлено в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В здании будут находиться взрослое и детское отделения с раздельными входами. Холл отделений оснащен регистратурой, гардеробными и комфортной зоной ожидания. Аптечный пункт, кабинеты вакцинации и забора крови и пост скорой будут расположены также на первом этаже.
Кроме этого, вход в детское отделение оснащен колясочной.
В поликлинике помимо врачей общей практики можно будет записаться и к узконаправленным специалистам и пройти функциональную и лучевую диагностики, и физиотерапию. Также на втором этаже будет находиться отдельный блок женской консультации.
Стоит отметить, что медицинское учреждение будет укомплектовано современным медицинским оборудованием.
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«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами», – заявил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.Артяков также рассказал, что Су-34 зарекомендовал себя в войсках и госзаказы по нему выполняются своевременно и в полном объеме. Вторая партия самолетов изготавливалась на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Новые самолеты переданы после прохождения всех необходимых наземных и летных испытаний.
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«Так можно сократить количество персональных данных, поступающих в обработку в различные компании», — цитирует агентство слова собеседника.
«После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении», — заключил Ваге Закарян.
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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