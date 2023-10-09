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В Московской области зафиксировали первый снег

09 октября 2023, 10:27
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

На 11 метеостанциях Московского региона зафиксировали первый в этом году снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, причиной стало арктическое вторжение холодного воздуха. Он отметил, что в Подмосковье первый снег прошёл в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.
Всего за сутки в столичном регионе выпало 23% месячной нормы осадков, добавил Тишковец. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры в Клину – 15 м. Это как раз 23% от месячной нормы. Ранее синоптик информировал, что в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидаются ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега.

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#погода
#снег
#синоптики
#метеоролог
#подмосковье
#московская область
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В Москве ожидаются обложные осадки и минусовая температура
09 октября 2023, 10:05

Фото: iStock/chris-mueller

На этой неделе москвичи столкнутся с минусовой температурой и гололедицей.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в личном Telegram-канале.
 
По его словам, во вторник, 10 октября, в Москве пройдёт кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, будет дождь. При этом ночью температура опустится до нуля — минус 5 градусов Цельсия, а на дорогах возникнет гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец прогнозирует обложные дожди.
 
«Лишь с приближением выходных, к субботе, инициативу перехватит антициклон, распогодится, ну и столбики дневных термометров устремятся к отметке 10 градусов», — сообщил Евгений Тишковец.
Ранее сообщалось, что первую противогололедную обработку дорог в Москве проведут в ночь на субботу. Это решение было объявлено в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, из-за дождя и ожидаемого понижения температуры воздуха до минус 2 градусов утром возможно образование гололедицы на дорогах. В связи с этим прогнозном было принято решение провести первую в текущем сезоне противогололедную обработку дорог.

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#москва
#погода
#дожди
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Подмосковье вошло в лидеры рейтинга материального благополучия регионов России
09 октября 2023, 09:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область оказалась среди лидеров рейтинга по материальному благополучию среди российских регионов по итогам 2022 года, которое составило РИА Новости. Первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Замкнули список Ингушетия и Тыва.
Рейтинговый балл для Подмосковья за прошлый год составил 68,66, тогда как по итогам 2021 фиксировался показатель 64,57. 
 
Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам предыдущего года. Учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлечённых средств физических лиц в банках на одного жителя. 
 
Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, а также с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. 
 
Результаты исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах России отличается очень значительно. При этом эксперты отмечают, что в 2022 году позитивная динамика была в большинстве субъектов Федерации, что обусловлено, в том числе ростом доходов населения.

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#подмосковье
#московская область
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#население
#регионы
#россия
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В подмосковных Люберцах построят новую поликлинику с постом скорой помощи
09 октября 2023, 09:21

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На территории люберецкого ЖК «Томилино Парк» будет построена поликлиника с постом скорой помощи на две бригады. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В здании будут находиться взрослое и детское отделения с раздельными входами. Холл отделений оснащен регистратурой, гардеробными и комфортной зоной ожидания. Аптечный пункт, кабинеты вакцинации и забора крови и пост скорой будут расположены также на первом этаже.


Кроме этого, вход в детское отделение оснащен колясочной.


В поликлинике помимо врачей общей практики можно будет записаться и к узконаправленным специалистам и пройти функциональную и лучевую диагностики, и физиотерапию. Также на втором этаже будет находиться отдельный блок женской консультации.


Стоит отметить, что медицинское учреждение будет укомплектовано современным медицинским оборудованием.

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#подмосковье
#люберцы
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ОАК передала ВКС вторую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
09 октября 2023, 09:08

Фото: istock / TebNad

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Министерству обороны России вторую в 2023 году партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами», – заявил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.
Артяков также рассказал, что Су-34 зарекомендовал себя в войсках и госзаказы по нему выполняются своевременно и в полном объеме. Вторая партия самолетов изготавливалась на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Новые самолеты переданы после прохождения всех необходимых наземных и летных испытаний.

Также гендиректор ОАК Юрий Слюсарь обратил внимание на то, что корпорация начала вести работу для обеспечения поставок в 2024 году.

Ранее Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» задачу по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне
#самолёты
#ростех
#партия
#минобороны
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Расходы на патриотическое воспитание в РФ вырастут в 10 раз
09 октября 2023, 08:06

Фото: iStock/ulkas

Проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в следующем году власти планируют выделить 45,85 млрд руб, в 2022 году на данный проект было заложено около 5 млрд руб.
Такие данные следуют из проекта бюджета, который внесли в Госдуму, пишет РБК.

Больше всего денег выделят «Движению первых» — 7 млрд руб. Они будут направлены на мероприятия по вовлечению «в систему патриотического воспитания детей и молодежи», 9,58 млрд руб. будет направлено региональным отделениям движения.
 
На конкурс «Большая перемена» планируют выделить 1,32 млрд, «Юнармию» — 270 млн, гранты (субсидии компаниям, ИП и физлицам на мероприятия) составят 2 млрд руб.
 
Также в финансирование «Патриотического воспитания» входят вопросы по обеспечению работы советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (около 20 млрд руб.), обеспечение школ гос.символами России (873,8 млн руб.), поддержание работы экспозиций «Россия — моя история» (400 млн руб.), а также субсидии фонду «История Отечества» (251,1 млн руб.).

Ранее сообщалось, что в России пройдут патриотические конкурсы: «Гимн России понятными словами», «Расскажи миру о своей Родине и «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами».

Мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и проводятся во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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#бюджет
#россия
#патриотизм
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Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото
Daily Star: Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото
09 октября 2023, 05:17

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Великобритании 20-летняя раковая больная во время лечения в больнице заработала 15 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Star.
Жительнице города Брайтон в 2021 году поставили диагноз острый миелоидный лейкоз — рак, поражающий костный мозг и кровь. Она более полугода находилась в больнице и не могла работать. Чтобы продолжать оплачивать дорогостоящее лечение, девушка решила продавать свои интимные фото.

Фотосессии британка устраивала дома между сеансами химиотерапии, а в качестве псевдонима выбрала имя медсестры, проводящей лечение — Валентина. Выкладывая снимки на OnlyFans, она со временем обзавелась сообществом фанатов.

Во время нахождения в больнице Валентина продолжала общение с подписчиками. Кроме того, девушка «творчески использовала» потерю волос, экспериментируя с бровями, накладными ресницами и париками.

На протяжении полугода девушка зарабатывала по 2,5 тысячи фунтов, которыми и оплачивала лечение. Спустя время болезнь перешла в стадию ремиссии, а Валентина на тот момент уже зарабатывала от шести до десяти тысяч фунтов ежемесячно.

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#болезнь
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#рак
#девушка
#онкология
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Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне
Эксперт Закарян объяснил, как отключить в смартфоне слежку и прослушку
09 октября 2023, 04:53

Фото: iStock/scyther5

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что через скрытые кнопки настройки можно отключить в телефоне возможность прослушивания и слежки, тем самым повысив уровень безопасности личных данных и конфиденциальности. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, многие сервисы телефона можно отключить в настройках, однако они продолжают собирать информацию в фоновом режиме. Закарян подчеркнул, что об этом важно знать не только из соображений безопасности, но также для сокращения расхода заряда батареи смартфона.

В iPhone можно проверить, везде ли доступ к информации предоставлен только необходимым приложениям, можно отдельно по каждому параметру. Эксперт объяснил, что для этого в настройках нужно выбрать пункт меню «Конфиденциальность и безопасность».

«Так можно сократить количество персональных данных, поступающих в обработку в различные компании», — цитирует агентство слова собеседника.

На смартфонах с операционной системой Android существует способ отключить сразу все датчики. Для этого в настройках нужно выбрать пункт  «Сведения о телефоне», затем «Сведения о ПО» и нажать на «Номер сборки» семь раз. После этого перейти в пункт «Параметры разработчика», «Плитки быстрых параметров для разработчиков» и активировать «Sensors off».

«После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении», — заключил Ваге Закарян.

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#безопасность
#разработки
#компании
#телефон
#смартфон
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«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза
09 октября 2023, 04:12

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Максимальный размер выплат за один день по больничному листу увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году. Об этом рассказали «Известиям» в российском Минтруде.
Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. 

Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд РФ получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

Жителям Подмосковья напомнили о возможности закрыть больничный дистанционно. Так, пресс-служба Минздрава Московской области сообщила, что пациенты подмосковных поликлиник, переболевшие гриппом, ОРВИ или COVID-19 в лёгкой форме, могут закрыть больничный без очного посещения врача – через телемедицинскую консультацию.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил платить россиянам за своевременное прохождение диспансеризации. Он считает, что выплаты будут дополнительно стимулировать граждан пройти диспансеризацию и принесут выгоду работодателям и бюджетам всех уровней из-за снижения количества хронических заболеваний и уменьшению числа больничных.

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#выплаты
#пособия
#минтруд
#больничный лист
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Раскрыты сроки возобновления работы газопровода между Финляндией и Эстонией
Газопровод между Финляндией и Эстонией заработает через несколько месяцев
09 октября 2023, 02:50

Фото: iStock/SimoneN

Директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд заявил, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией будет восстановлена через несколько месяцев. Об этом пишет Demokraatti.
Гренлунд уточнил, что сейчас информация о месте утечки отсутствует. Он подчеркнул, что не хочет спекулировать на тему возможных причин происшествия из-за нехватки данных.

Он отметил, что для доступа к газопроводу нужно несколько дней, так как необходимо подготовить оборудование и пройти разрешительные процедуры.

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#эстония
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