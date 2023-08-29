В Московской области заметили первые признаки осени

Фото: Комлесхоз МО
В Подмосковье появились первые феноиндикаторы осени. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Фенология – наука о сезонных явлениях природы. Она отражает связь между годичным циклом движения Земли и его проявлениями в природе, которые называются феноиндикаторами, сроках и причинах их наступления.
Он добавил, что, если листья берёз начинают желтеть с верхушки, следует ждать холодной осени и зимы, а если снизу, осень будет поздней и тёплой.
У этой приметы есть научное объяснение: деревья начинают желтеть, когда среднесуточная температура опускается ниже +16°С. В листьях перестаёт вырабатываться хлорофилл, и проявляются жёлтые пигменты.
Если листья желтеют снизу, значит, ночью происходит сильное выхолаживание у поверхности земли, свойственное антициклону. Днём в таких условиях, наоборот, тепло. Если осенью устанавливается антициклон, то держаться он будет, скорее всего, долго.
А вот если у берёзы пожелтела верхушка, воздух наверху холоднее, чем внизу. Такое происходит при вторжении холодных воздушных масс, которые обычно приносят ненастные циклоны.
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«Один из самых заметных феноиндикаторов наступления осени – дихроматизация лиственных деревьев, когда летний зелёный цвет листьев меняется на жёлтый или багряный. В Московском регионе первыми уже поменяли окраску черёмуха, тополь, появилась желтизна на некоторых берёзах», – сообщил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
У этой приметы есть научное объяснение: деревья начинают желтеть, когда среднесуточная температура опускается ниже +16°С. В листьях перестаёт вырабатываться хлорофилл, и проявляются жёлтые пигменты.
Если листья желтеют снизу, значит, ночью происходит сильное выхолаживание у поверхности земли, свойственное антициклону. Днём в таких условиях, наоборот, тепло. Если осенью устанавливается антициклон, то держаться он будет, скорее всего, долго.
А вот если у берёзы пожелтела верхушка, воздух наверху холоднее, чем внизу. Такое происходит при вторжении холодных воздушных масс, которые обычно приносят ненастные циклоны.
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Лора Луганская