В Московской области заработали ещё 67 «Точек роста»

Фото: Минобразования МО
На базе подмосковных школ 1 сентября открыли ещё 67 образовательных центров «Точка роста». Такие данные привели в пресс-службе Минобразования Московской области.
Как напомнили в министерстве, «Точки роста» – это центры цифрового и гуманитарного образования, которые создаются на базе общеобразовательных школ в рамках нацпроекта «Образование». Цель – дать возможность детям освоить современные технологии.
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