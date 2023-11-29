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В Московской области завершили капремонт шести мостов

29 ноября 2023, 13:51
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

Подмосковные дорожники завершили капремонт шести мостов на региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах. Полностью были демонтированы и возведены новые мосты через реку Осётр в Серебряных Прудах и через реку Вырку в Орехово-Зуеве, а также путепровод у деревни Ширяевской в Егорьевске. Сейчас ремонтные работы продолжаются ещё на семи мостах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В пресс-службе добавили, что в Истре отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе, в Серпухове – путепровод через железнодорожные пути на ул. Пушкина, в Наро-Фоминске на площади Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару.


В декабре планируют завершить первый этап капремонта на путепроводе через железную дорогу на ул. Федотовской в Воскресенске и на мостовом переходе через реку Черноголовку на ул. Советской Конституции в Ногинске. Также в декабре завершат ремонт водопропускного сооружения через ручей в деревне Матюково городского округа Ступино.

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#московская область
#подмосковье
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Сходки, драки и зоны влияния: на что идут подростки после просмотра сериала «Слово пацана»
Сериал «Слово пацана» могут запретить после проверки Роскомнадзора
29 ноября 2023, 13:34

Фото: iStock/AlexLinch

В начале ноября 2023 года на стриминговых платформах вышла криминальная драма «Сердце пацана. Кровь на асфальте». Фильм вскоре прозвали «главным сериалом года», а цитаты из него стали разлетаться среди молодежи. Однако вскоре картина привлекла к себе внимание общественности. О том, почему трансляцию сериала хотят запретить, и как с выходом фильма связывают рост подростковой преступности в Татарстане, расскажет редакция «Радио 1».

Про что сериал «Слово пацана»


Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в ноябре 2023 года. Действие драмы разворачивается в 1980-х годах в Казани. Главный герой – скромный и тихий 14-летний школьник, который попадает в молодежную группировку, по законам которой, уличный мир делится на «ровных пацанов» и «чушпанов». Герою предстоит доказать, что он достоин быть членом банды и пролить первую кровь в драке.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»: отзывы


После выхода на экраны ностальгической драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте», мнения зрителей разделились. Одни с нетерпением ждут продолжения истории, а другие уверены, что картина может романтизировать образ уличных беспредельщиков, что приведет к росту преступности среди несовершеннолетних.

Почему сериал «Слово пацана» могут запретить

 
С просьбой провести проверку кинокартины на предмет несоответствия сериала традиционным ценностям, в Роскомнадзор обратилась омбудсмен по правам детей в Татарстане Ирина Волынец. Она обратила внимание на то, что «Слово пацана» формирует у подростков ложное представление о криминальном мире и пропагандирует бандитизм. Омбудсмен также выступила с инициативой о блокировке сайтов, где идет трансляция картины.

В беседе с изданием НСН Волынец разъяснила суть своих претензий и заявила, что после выхода сериала уже зафиксирован всплеск детской преступности.

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По ее словам, картину «Слово пацана» скачали рекордное количество раз. На фоне выхода картины, подростки начали имитировать группировки, вступать в сообщества.  Волынец подчеркнула, что ее мнение о необходимости запрета трансляции проекта, поддерживают власти и правоохранительные органы.

Омбудсмен отметила, что несмотря на возрастные ограничения фильма 18 , несовершеннолетние могут посмотреть его трансляцию в свободном доступе, так как у родителей нет возможности контролировать интересы детей в виртуальном пространстве. Волынец добавила, что фильм направлен «на разрушение», хоть снят талантливо.

В Татарстане подростки образовали ОПГ


Школьники Татарстана после выхода фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» стали инсценировать массовые разборки и создавать группировки. Об этом пишет телеграм-канал  Mash Iptash. По информации портала, правоохранители заинтересовались «флешмобом» среди несовершеннолетних, и инициировали проверку. Оказалось, что дети «просто играли» и фактов правонарушений зафиксировано не было.
 


Мизулина пообещала посмотреть сериал «Слово пацана»


Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что нашумевшую картину «Слово пацана. Кровь на асфальте» она не смотрела, но в скором времени намерена ознакомиться с кинолентой. Мизулина сообщила, что с жалобами на сериал к ней не обращались, а наоборот, ее подписчикам сериал показался поучительным.

«Казанский феномен» в сериале «Слово пацана»


Омбудсмен по правам детей в Татарстане Ирина Волынец назвала картину «Слово пацана» оправданием «казанского феномена», который был распространен не только в Татарстане, но и за его пределами. Это явление захватило подростков больших городов Союза, которые сплачивались в группировки, а затем создавали целые преступные банды.

К середине 1980-х годов Татарстан был поделен на «сферы влияния» группировок. Количество участников сначала доходило до нескольких сотен, а затем измерялось тысячами. Несовершеннолетние члены банд устраивали разборки за территорию, имели связи с крупными ОПГ, «крышевали» торговцев.
 
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#татарстан
#проверка
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В Московской области полностью выполнили программу по благоустройству
29 ноября 2023, 13:23

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Подмосковье завершилась программа по благоустройству 2023. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В Подмосковье полностью завершились запланированные работы по благоустройству территорий регионов на 2023 год.

«Мы завершили в полном объеме программу благоустройства в этом году. Из запланированных на этот год работ 59 объектов все сданы.  Завершено благоустройство 22 парка и лесопарка, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 6 набережных. На следующий год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, 10 лесопарков и столько же детских скверов. Это новая программа, которую мы начнем со следующего года», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кроме этого,также была проведена колосальная работа по благоустройству территорий у станций МЦД. В порядок привели пространства 24 станций третьего и четвертого диаметров.

Стоит отметить, что на 2024 году запланировано благоустройство 72 объекта: 39 общественных территорий, среди которых пешеходные зоны и площади, скверы «у дома» и набережные, 13 парков и 10 лесопарков, а также 10 детских скверов.

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В Петербурге пройдет XIII Всероссийская премия «Эксперт года 2024»
29 ноября 2023, 12:56

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Санкт-Петербурге проведут XIII Всероссийскую премию «Эксперт года 2024», где участники смогут предложить прорывные идеи и инициативы в масштабе своего региона. Об этом сообщает ООО «Эксперт» Центр Аналитики».
Ежегодная премия стала открытой площадкой для выявления экспертов в актуальных сферах деловой и общественной жизни России. Всего будет представлено 20 номинаций, которые охватят все сферы жизни каждого из регионов. К участию в конкурсе приглашаются представители бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций региона. Участие в конкурсе бесплатное.

Экспертный Совет премии традиционно возглавит директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Здесь определят лидеров, которые смогли реализовать прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы в своем регионе, стране или мире.
 
Заявки на участие будут приниматься до 20 января 2024 года. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса. 

После будет сформирован шорт-лист, который представят на рассмотрение членам Экспертного Совета. Далее будут определены победители конкурса в каждой из номинаций.  Награждение лауреатов премии «Эксперт года — 2024» состоится в Санкт-Петербурге.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

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#эксперт
#премия
#победители
#конкурс
#бизнес
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Сын телеведущей Тутты Ларсен ушёл в армию
29 ноября 2023, 12:46

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу.
Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына. 

«Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ. Да, это его выбор, и он его жестко отстаивал. Нет, мы приняли не сразу, но, когда поняли, что все серьезно, поддержали. Да, я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном. Прошу молитв», — такое сообщение написала Тутта Ларсен в личном блоге. 
Тутта Ларсен в 2005 году родила первого ребёнка Луку от журналиста и писателя Захара Артемьева, который не общается с сыном. По словам мужчины, ему не дали возможности наладить контакт с ребёнком. Лука носит фамилию своего отчима музыканта Валерия Колоскова. Ларсен и Колосков воспитывают двоих общих детей: 13-летнюю Марфу и 8-летнего Ивана. 

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#армия
#дети
#родители
#шоу-бизнес
#семья
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Глава Одинцова Иванов поздравил с юбилеем Всероссийское общество инвалидов Звенигорода
29 ноября 2023, 12:39

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил Всероссийское общество инвалидов Звенигорода с 35-летием и передал подарки к юбилею. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Звенигородский филиал Всероссийского общества инвалидов – это большая и дружная семья. Люди здесь всегда поддерживают друг друга и активно участвуют в жизни округа, занимаются волонтёрским трудом. Например, одна из женщин почти каждый день ездит в Ершово, где плетёт маскировочные сети. Другая шьёт носилки и вещи для госпиталей. В микрорайоне Пронина у звенигородского общества инвалидов есть помещение, где они встречаются, знакомятся, общаются, играют в настольные игры, занимаются творчеством», – отметил Иванов.
Он добавил, что по случаю юбилея передал в подарок микроволновую печь и многофункциональное устройство. Глава округа пожелал, чтобы новая техника сделала штаб-квартиру общества ещё более уютной. Другой подарок обществу инвалидов подготовил клуб «Активное долголетие». Это экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей, которая состоится в декабре.
 
Всероссийское общество инвалидов Звенигорода насчитывает 110 человек. В нём состоят инвалиды 1, 2 и 3 групп по общему заболеванию. Возраст участников – от 18 лет. Есть и те, кому сейчас 85 и 90 лет.
 
В пресс-службе напомнили, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Всероссийское общество инвалидов Звенигорода в этот день отметит 35-летие.

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#андрей иванов
#звенигород
#инвалиды
#активное долголетие
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#юбилей
#подмосковье
#московская область
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Экономист Черниговский утверждает, что стоит выбирать российскую алкогольную продукцию
Экономист Черниговский объяснил, почему российское вино стоит 350-400 рублей
29 ноября 2023, 12:34

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

Президент российской винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил в интервью «РИА Новости», что бутылка хорошего отечественного вина должна стоит от 350 до 400 рублей.
Чем обусловлена такая стоимость качественного алкоголя и почему лучше остановиться именно на продукции российских производителей, рассказал «Радио 1» кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. 

«Есть минимальная розничная цена, установленная правительством Российской Федерации. На сегодняшний день это 239 рублей за бутылку шампанского. Я искренне считаю, что данная ценовая составляющая как раз гарантирует качество шампанских и игристых вин», - отметил эксперт, отвечая на вопрос о том, сколько по его мнению должна стоить бутылка хорошего алкоголя.

При этом, по словам Черниговской, в сегодняшних реалиях выбирая между бутылкой импортного и российского вина, определённо стоит остановиться на российском.

Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина
Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина

«Если брать одинаковые ценовые сегменты, то выбор надо делать на алкогольную продукцию российского производства. Себестоимость российской алкогольной продукции ниже, чем себестоимость аналогичной импортной алкогольной продукции, причём здесь речь идёт о всех её видах», - объяснил эксперт.

Черниговский напомнил, что российские производители, к примеру, не платят ввозные пошлины, которые за лето 2023 года выросли с 12,5 до 20 процентов. Разумеется, вопросы логистики производителям из РФ также обходятся в разы дешевле. 

«Себестоимость ниже, соответственно, российские производители могут вкладывать дополнительные средства на сырьевую составляющую бизнеса. Соответственно, качественные и потребительские свойства продукции российских производителей алкогольной продукции значительно выше, чем аналогичная импортная алкогольная продукция», - подчеркнул экономист.

Он также добавил, что российская продукция проходит строгий контроль на всех этапах производства, в то время как процесс проверки импортной продукции ещё не доведён до совершенства.

Экономист Черниговский объяснил, как маркировка «Честным знаком» повлияет на цену пива
Экономист Черниговский объяснил, как маркировка «Честным знаком» повлияет на цену пива

«Как проверить – очень просто. Всем рекомендую закачать эту программу «Антиконтрафакт алко». Её можно закачать на любой смартфон. Пользоваться ей чрезвычайно просто – вы сканируете QR-код на акцизной марке и в режиме онлайн получаете всю необходимую информацию о данной алкогольной продукции, если она легальная», - посоветовал эксперт.

Говоря о том, какой алкоголь лучше поставить на праздничный стол, Черниговский посоветовал обратиться к производителям Крыма и Краснодарского края. При этом, он строго подчеркнул, что отличные заводы по производству игристых и шампанских вин также расположены в крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге.

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#алкоголь
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#продукция
#производители
#заводы
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В ГИБДД рассказали о штрафах за езду на летней резине зимой
Глава ГИБДД Черников: водителей не будут штрафовать за отсутствие зимней резины
29 ноября 2023, 11:52

Фото: iStock/Bilanol

Сотрудники ДПС не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины на автомобиле. Об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, согласно которому езда на автомобиле с летней резиной в зимнее время признана нарушением, за которым последует штраф в размере от 500 рублей. 

Однако Черников сообщил, что водителей штрафовать не будут, потому что каждый должен самостоятельно подготавливать свой автомобиль к наступлению зимнего сезона. Это необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности передвижения. 

Также глава Госавтоинспекции добавил, что эвакуировать автомобиль на штрафстоянку не будут, поэтому водитель сможет дальше продолжить движение. 

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#автомобили
#зима
#шины
#штрафы
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Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме
29 ноября 2023, 11:32

Фото: iStock/george tsartsianidis

Российское генконсульство в Анталье контактирует с правоохранительными органами Турции из-за убийства двух россиянок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства.
«В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что как только будут получены дополнительные сведения, генконсульство сообщит об этом.

Ранее сообщалось, что на дороге в турецком курортном районе Бодрум полицейские обнаружили странного вида ткань. Подойдя ближе они увидели, что в неё обёрнуто тело, перевязанное верёвкой. Ещё одно тело лежало рядом. Выяснилось, что это тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери, которые проживали в Турции. По предварительным данным, убийцей является бывший супруг женщины.

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#убийство
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Воробьёв объявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе
29 ноября 2023, 11:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ленинском городском округе начались работы на участке Каширского шоссе от 0 до 4,4 км. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе – строительству развязки с Володаркой. Специалисты уже устанавливают пробные сваи. До конца года планируем начать строительство разворотной эстакады между Каширкой и автодорогой А-105. А в дальнейшем приступим к расширению дорожного полотна до шести – восьми полос. Протяжённость участка реконструкции – порядка 5 км», – рассказал губернатор. 
По словам Воробьёва, современная и надёжная дорожно-транспортная инфраструктура – то, над чем постоянно работают власти региона. 
«В Подмосковье реализуется большая программа по капремонту и строительству дорожных объектов – от сельских дорог до оживлённых магистралей. Отдельное спасибо федеральному правительству за поддержку по самым крупным и сложным проектам», – добавил глава региона. 
Реконструкцию будут выполнять поэтапно, чтобы сохранить транспортную доступность высокоинтенсивной автодороги.  
 
В мае в рамках реконструкции Каширского шоссе на три года раньше срока открыли съезд с Володарки на автодорогу А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей населённых пунктов Ленинского городского округа и сократило время в пути до Москвы с часа до 20 минут.

В планах – завершить строительство развязки и разворотной эстакады в III квартале 2024 года. 
«Это разгрузит близлежащие населённые пункты, в том числе деревни Петровское, Апаринки, Мисайлово и Орлово, сёла Остров и Молоково, строящиеся микрорайоны. Жители смогут быстрее добираться до важных социальных объектов – спортивных центров, ФОКов и поликлиник.  Пропускная способность Каширки увеличится на 25-30%, а время в пути у автомобилистов не будет превышать 20 минут. Сейчас там нередко образуются заторы», – добавил губернатор.
Он подчеркнул, что перемены коснутся более чем 300 тыс человек. 
 
Московская область направила на реконструкцию шоссе более 16 млрд рублей. 7 млрд из них в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов выделило правительство России.

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#подмосковье
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#реконструкция
#транспортная развязка
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