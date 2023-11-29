В Московской области завершили проверку всех газифицированных домов

Фото: Госжилинспекция МО
«Нарушения зафиксированы в 14% из них. По требованиям инспекторов 94% недоработок уже устранены. Полностью это сделали большинство городских округов – 36», – уточнила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.По её словам, полностью устранили замечания в городских округах Богородский, Власиха, Восход, Дмитровский, Домодедово, Дубна, Жуковский, Зарайск, Звёздный городок, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лосино-Петровский и других.
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