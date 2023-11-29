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В Московской области завершили проверку всех газифицированных домов

29 ноября 2023, 15:45
Фото: Госжилинспекция МО

Фото: Госжилинспекция МО

Сотрудники подмосковной Госжилинспекции завершили проверку состояния внутридомового газового оборудования всех 39,6 тыс газифицированных многоквартирных жилых домов. Проверка проходила в течение года, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Нарушения зафиксированы в 14% из них. По требованиям инспекторов 94% недоработок уже устранены. Полностью это сделали большинство городских округов – 36», – уточнила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
По её словам, полностью устранили замечания в городских округах Богородский, Власиха, Восход, Дмитровский, Домодедово, Дубна, Жуковский, Зарайск, Звёздный городок, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лосино-Петровский и других.


Из-за выявленных нарушений сроков или качества техобслуживания и ремонта домовых сетей было возбуждено 171 дело об административной ответственности управляющих, ресурсоснабжающих и специализированных организаций, а также органов местного самоуправления. Сумма штрафов составила 935 тыс рублей.

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#госжилинспекция мо
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#московская область
#подмосковье
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Дочь не пошла на свадьбу столетнего отца из-за невесты
29 ноября 2023, 15:47

Фото: Istockphoto/Виктор Высоцкий

Американка не захотела идти на свадьбу столетнего отца из-за недоверия к невесте.
The New York Times Magazine пишет, что женщина обратилась в рубрику по разрешению сложных морально-этических ситуаций. Она хотела понять, правильно ли она поступает. По словам американки, её столетний отец женится на 75-летней вдове. Она трижды была замужем. 

Мужчина познакомился со своей будущей невестой в церкви во время службы. Спустя месяц они запланировали свадьбу. Родные жениха заподозрили, что целью невесты может быть состояние жениха.

Невеста вынудила мужчину прекратить тренировки по теннису. Она ревновала к партнершам по игре. В итоге автор письма решила пропустить свадьбу из-за неприязни к ​женщине.

Автор рубрики и эксперт по этике Кваме Энтони Аппиа дал совет воспринимать отца в качестве самостоятельного субъекта. Конечно, мужчина может потерять какую-то денежную сумму, но он скрасит последние годы жизни. 

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#дети
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#новости
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Для россиян секс оказался важным, многим его не хватает
ВЦИОМ: 77 процентов россиян заявили, что сексуальная жизнь важна для них
29 ноября 2023, 15:43

Фото: iStock/Denisfilm

Большинство россиян (77 процентов) в возрасте от 18 до 45 лет заявили, что секс является важным аспектом их жизни.
Такие результаты опроса публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а предоставил их директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.

По его словам, большинство россиян (77 процентов) заявили, что секс является важным аспектом их жизни. При этом, 29 процентов опрошенных оценили половую жизнь как «крайне важную», а 48 процентов как «скорее важную, чем нет». 

Интересно, что больше половины россиян (51 процент) заявили, что хотели бы заниматься сексом чаще, а 3 процента ответили, что совсем не хотели бы вести половую жизни. 

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#вциом
#россияне
#опрос
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В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица
Голикова: Ингушетия на первом месте по уровню безработицы в РФ
29 ноября 2023, 15:33

Фото: istockphoto/tuaindeed

Самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Ингушетии.
Об этом рассказала РИА Новости, ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Уровень безработицы в республике достиг 27,1%, уточняет Голикова. Это в девять раз превышает показатель, который существует в среднем по России.

Данная ситуация в регионе возникла из-за низких зарплат и высокого уровня теневой занятости. Количество мест в колледжах и техникумах в 3 раза ниже количества выпускников девятых классов.

Но есть в Ингушетии и позитивная динамика. С начала нынешнего года уровень безработицы в регионе снизился на 2,2 процентных пункта. 

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#россияне
#новости
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#карьера
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Ветеринар Уражевский: Надо вести себя спокойно при встрече с бродячими собак
29 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Zastavkin

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что при встрече со стаей бродячих собак следует стараться вести себя спокойно для того, чтобы не вызвать агрессию со стороны животных.
«Если вы встретили стаю бродячих собак, ни в коем случае не надо бежать. Надо просто спокойно пойти. Если почувствовали агрессию, а собаки могут воспринимать территорию как свою, надо постараться найти какое-то препятствие: дверь, куда можно войти, или возвышенность, куда можно подняться. Ни в коем случае нельзя махать руками в сторону собак, так как они могут воспринять это как агрессию, что тоже спровоцирует нападение», — прокомментировал в беседе с RT Уражевский.

Кроме этого, он рекомендовал иметь при себе специализированные средства защиты, которые также могут отпугнуть животных. Если же собаки обитают в промзонах предприятий, то они могут знать команды, которые также можно использовать.

Специалист отметил, что для своей безопасности лучше стараться не ходить там, где можно встретить бродячих животных.

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#нападение
#советы
#безопасность
#животные
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Серебряным медалистам выдадут синий аттестат с отличием
Получившим серебряную медаль школьникам вручат аттестатом с отличием
29 ноября 2023, 15:17

Фото: iStock/Drazen Zigic

Школьникам, которые получат по итогам обучения серебряную медаль, будет вручаться сине-голубой аттестат с отличием. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что аттестат с отличием будет выдан тем выпускникам, кто окончил образовательное учреждение на «хорошо» и «отлично», при этом количество «четверок» не должно быть больше двух. Таким выпускникам будет выдаваться сине-голубой аттестат, следует из теста приказа ведомства.

Прежде в Минобрнауки РФ рассказали о минимальных баллах, которые необходимо набрать выпускникам школ на ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. В министерстве сообщили, что проходной балл по русскому языку будет равен 40 баллам, а по математике – 39. 

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#рф
#школа
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Витушева: до конца года в Глебово-Избище модернизируют водозаборный узел
29 ноября 2023, 15:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава Истры Татьяна Витушева рассказала, что до конца 2023 года Глебово-Избище будет завершена работа по модернизации водозаборного узла и установке современной станции обезжелезивания. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Данный коммунальный объект оборудован артезианской скважиной и подаёт воду в сразу несколько населенных пунктов, включая саму деревню Глебово-Избище и посёлок Октябрьский, а это более 300 человек. Вместе с тем, вода не соответствует требованиям СанПин, содержит повышенное количество железа», отметила Татьяна Витушева.

На сегодняшний день установлены резервуары чистой воды и смонтирована станция 2-го подъема, а также ведутся монтажные работы станции обезжелезивания.

Стоит отметить, что за 2023 год в городском округе Истра это уже третья ВЗУ, на которой будет установят новую и современную станцию очистки воды.

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#модернизация
#подмосковье
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В Подмосковье Мостранавто провели 155 тренировок по профилактике терроризма
29 ноября 2023, 15:11

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала года в Мострансавто состоялось 155 антитеррористических тренировок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах Мострансавто были проведены 155 антитеррористических тренировок, для обеспечения транспортной безопасности и защищенности объектов и транспортных средств.


В рамках проведения учений были задействованы работники всех филиалов предприятия. Они отрабатывали моделирование чрезвычайных ситуаций с последующим разбором и анализом выполненных действий. Также проводились подробные разборы и практика по обнаружению бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявление подозрительных физических лиц а также выявление признаков к совершению актов незаконного вмешательства.

Стоит отметить, что в рамках тренировок Мострансавто работали совместно с подразделениями правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий,и представителей администрации.

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#подмосковье
#террористы
#учения
#тренировки
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Воробьёв объявил о планах выдать в следующем году 295 сертификатов на социальную ипотеку
29 ноября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В текущем году сертификаты на приобретение жилья по программе социальной ипотеки получили 296 жителей Подмосковья. А в 2024-м планируется выдать ещё порядка 300, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Отметить новоселье смогут 160 медработников, 73 учителя, 57 учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также пять тренеров.
Уникальная программа поддержки спецалистов «Социальная ипотека» действует в регионе по инициативе губернатора с 2016 года. 
«Аренда и покупка жилья в столичном регионе – удовольствие не из дешёвых. Поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Уже восемь лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована. Каждый год мы выдаём порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях ещё 295 специалистам», – отметил Воробьёв.
Всего с 2016 года, по словам губернатора, благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли порядка 3 тыс человек.
 
Согласно условиям программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья – первоначальный взнос 50% плюс ежемесячную оплату основного долга в течение 10 лет. Специалист только гасит проценты по кредиту банка. Он может купить готовое жильё у застройщика или на вторичном рынке, либо участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома. 
 
Всего с 2016 года социальной ипотекой в Московской области воспользовались 1706 медработников, 575 представителей сферы образования, 706 молодых учёных и специалистов ОПК, а также 63 тренера.

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Опрос: Для комфортной жизни россиянам нужна хорошая медицина и обеспеченность
29 ноября 2023, 15:03

Фото: istockphoto.com/Natali_Mis

Совместное исследование компании «Росгосстрах» и аналитического центра Sokolov показало, что россиянам для комфортной и благополучной жизни нужны качественная медицина и финансовая подушка безопасности.
Кроме этого, немаловажными факторами хорошей жизни респонденты считают стабильный доход, доступ к образованию, а также собственная недвижимость.

Изучив результаты опроса граждан, аналитики решили подсчитать среднестатистические расходы на топ самых популярных факторов качественной жизни и перевели эти средства в количество золота. Как передаёт RT, по подсчётам специалистов выяснилось, что россиянам требуется 32,1 золотых слитка в год для обеспечения хорошей жизни.

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