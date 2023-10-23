В Московской области завершили монтаж надземного пешеходного перехода

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Надземный переход расположен в районе 2-го Северного проезда. Монтаж проводился в рамках реконструкции автодороги.
Кроме этого, на шоссе завершают переустройство инженерных коммуникаций, а также ливневой коммуникации. Полностью завершат работы к второй половине 2024 года.
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