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В «Московском долголетии» открыли программы переподготовки

30 октября 2023, 13:44
Фото: istockphoto.com/shironosov

Фото: istockphoto.com/shironosov

В рамках проекта «Московское долголетие» для людей старшего возраста открылись программы профессиональной переподготовки, такие, как педагогика, нутрициология, графический дизайн, создание сайтов, интернет-маркетинг и др.
Отмечается, что люди старшего возраста смогут освоить эти программы в «Серебряном университете».

«Здесь можно пройти курс профессиональной переподготовки по девяти программам и стать специалистом в разных областях – от педагогики до ИТ-сферы и нутрициологии. После обучения и успешной сдачи экзаменов студенты «серебряного» возраста получают диплом установленного образца и могут трудоустроиться по новой специальности», – приводит АГН «Москва» слова замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.


А о том, что обучаться новому, вести своё дело, заниматься бизнесом и многое другое легче и лучше всего с позитивным мышлением рассказала создатель авторской методики обучения целителей, духовный практик Надя Сок. Как передают «Дни.ру», психология положительного мышления является мощным инструментом, способным помочь изменить жизнь к лучшему, преодолеть трудности и достичь поставленных целей. При этом, специалист отметила, что не стоит путать позитивное мышление с «розовыми очками», которые, зачастую, наоборот мешают и портят жизнь.

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#пенсионеры
#москва
#студенты
#жизнь
#образование
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Владимир Дюкарев из Подмосковья стал призером хакатона по искусственному интеллекту
30 октября 2023, 13:57

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Завершился седьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». По итогам соревнования пятнадцать команд-победителей разделили призовой фонд в три миллиона рублей.
Команды создали сервисы по безопасности товаров, системы видеоаналитики для подсчета твердых бытовых отходов, спрогнозировали риски возникновения происшествий и внештатных ситуаций в Пермском крае, распознали по снимкам оружие, сгенерировали описания к видео для рекомендательных систем.

«Сегодня завершился уже восьмой хакатон в 2023 году. Поздравляю всех победителей, вы создали крутые и сильные решения всего за 43 часа. Время летит очень быстро, мы подходим к финалу этого сезона. Уже решено 45 задач, более 500 победителей разделили 31 000 000 рублей за восемь соревнований. Впереди окружной хакатон в Ставрополе и Международный в Москве, приглашаю всех принять участие. Желаю успехов и новых побед!» – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Владимир Дюкарев из команды «Зумеры и Бумеры» занял третье место в кейсе от Главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Пермской краевой федерации спортивного программирования. Его команда представила веб-сервис, позволяющий осуществлять мониторинг и прогнозирование происшествий Пермского края.

«Благодарю Правительство Пермского края, площадку Morion Digital и партнеров за содействие в проведении хакатона в Приволжском федеральном округе. В этом соревновании участвовали очень интересные и сильные команды. Одна команда представила вуз МВД России, участники команды «НИИ НИ» из Иркутска работают в Научно-исследовательском институте, в хакатоне участвовали впервые. Также у нас соревновалось несколько школьных команд. Все участники разные, со своим уникальным опытом и знаниями, но наш проект позволяет объединить разработчиков из всех регионов страны и дает им возможность посоревноваться в таком масштабном хакатоне. Благодарю всех за активное участие, приглашаю на наши следующие мероприятия, которые пройдут совсем скоро в ноябре в Ставрополе и Москве», — обратился к участникам руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия – страна возможностей» Иван Агутенков.

Кейсодержателями хакатона выступили Федеральная служба по аккредитации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, ZeBrains при поддержке Правительства Ульяновской области, RUTUBE, Главное управление МЧС России по Пермскому краю совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Пермской краевой федерацией спортивного программирования.

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#искусственный интеллект
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Синоптик Шувалов обещал москвичам «африканскую» жару и египетские ночи
30 октября 2023, 13:38

Фото: iStock/puflic_senior

Холодная погода с ледяными дождями и ветром в Москве на этой неделе сменится.
Москву ждёт «африканская» жара и египетские ночи. Температура воздуха будет превышать среднесуточные нормы. Такой прогноз телеканалу «360» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
 
Холодный циклон перешёл на северо-восток и север региона. Из-за этого в Тверской и Владимирской области будет гололед.
 
«В Москве нужно настраиваться на всплеск тепла, на приход «африканской» жары, потому что именно так ее определили, и египетских ночей», — сказал Александр Шувалов.
Сегодня вечером в столице воздух прогреется до 7-9 градусов тепла. Что на 4-6 градусов выше нормы, отметил синоптик. Такая погода сохранится и во вторник. Уйдет «африканская» жара из Москвы в четверг: наступит похолодание до 6-9 градусов выше нуля, пройдут кратковременные дожди.

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#москва
#новости
#погода
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В Подмосковье рассматривают возможность установки системы безопасности от утечек газа
30 октября 2023, 13:06

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил ответственным лицам рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.
«Очевидно, что случаи трагически показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. Часто это одиноко проживающие пенсионеры. Здесь я предлагаю особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#подмосковье
#пенсионеры
#губернатор
#газ
#андрей воробьёв
#газификация
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Меликов предлагает задержанным в аэропорту Махачкалы поехать на СВО
30 октября 2023, 13:00

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов предлагает задержанным в махачкалинском аэропорту поехать в зону СВО, чтобы «отмыться от позора».
«У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону СВО. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», - сказал Сергей Меликов. Ранее он говорил, что «прощения не будет никому" из участников беспорядков».
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Туда прибыл рейс из Тель-Авива. По предварительной информации, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов.

Эти меры будут сняты после нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром освободили от несанкционированных посягательств.

Произошедшее в аэропорту глава республики назвал предательством.

«Это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО»,-говорит Меликов. 
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#дагестан
#новости
#сво
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В Подмосковье модернизируют контейнерные площадки
30 октября 2023, 12:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области идет модернизация контейнерных площадок. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Вы знаете, что мы подробно разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», – сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.

«Упор был сделан на сознание новых контейнерных площадок, изменения графиков вывоза и постановки дополнительной тары.  На сегодняшний день 57 уже отработаны и модернизированы. Это  привело к снижению на 80% жалоб по КП», - отметил Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Кроме этого, формирование рабочих групп, аналитика , реализация  и информирование жителей о проведенной работе являются основными пунктами алгоритма проблемы КП. Также будет переделаны подъезды к площадкам для мусоровозов, что улучшит доступ движения транспорта. 

Стоит отметить, что в программе по модернизации КП участвуют 48 округов Подмосковья. 

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#воробьёв
#андрей воробьёв
#уборка
#подмосковье
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Комик Белый* обжаловал статус иностранного агента в суде
30 октября 2023, 12:39

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд зарегистрировал иск Руслана Белого* по обжалованию статуса иноагента.
Комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* решил обжаловать свой статус иностранного агента, пишет РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступил административный иск.
 
«Суд зарегистрировал иск Белого Р.В*. к Министерству юстиции РФ», - заявил собеседник агентства. Дату судебного заседания пока не назначили.
Минюст внес Руслана Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. СМИ сообщали, что комик в данный момент живёт и работает в Испании.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов более 60 физических и юридических лиц, об этом сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании в Госдуме.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
#иностранный агент
#новости
#суд
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Глава Мособлгаза Баранов рассказал о старте нового проекта
30 октября 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Московской области начал действовать новый проект «Газовый участковый».
Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал о целях введения нового проекта «Газовый участковый», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сотрудник «Мособлгаза» будет проверять газовое оборудование жителей региона.

Жители смогут идентифицировать сотрудника «Мособлгаза» по критериям:
— специалист будет проводить поквартирный обход строго по графику;
— специалист имеет удостоверение сотрудника с логотипом и печатью, QR-дом и сроком действия;
— специалист будет в униформе с логотипом «Мособлгаз»;
— житель во время визита сотрудника «Мособлгаза» ничего не должен оплачивать. 

Все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты.

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#газификация
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Ноябрь встретит африканским теплом: какая погода ожидается в Москве на неделе?
Синоптик Шувалов рассказал о потеплении в Москве
30 октября 2023, 12:26

Фото: IStock/yulenochekk

С началом ноября в Москву придёт потепление. В отдельные дни температура в российской столице повысится до +13 градусов, рассказал в эфире «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Ноябрь встретит нас африканским теплом. Сегодняшние снегопады, переходящие в ледяную крупу и дождь к вечеру закончатся, и нас ждет повышение температуры. Мы с большим удовольствием окунёмся в тёплый сектор циклона. Нас ждёт повышение температуры до 7... 9 градусов во вторник и практически без существенных осадков, в среду будет ещё теплее – 11… 13 градусов, и тоже практически без садков», — сказал синоптик.
Специалист подчеркнул, что уже в четверг в регионе немного похолодает. Ночью температура будет со знаком минус, а днём столбики термометров не покажут больше 5 градусов.
«В субботу будет прохладная ночь, заморозки до -1 градуса, а днём повторение пройденного – вновь идём вверх по температурной лестнице, вечером 7… 9, а в воскресенье и понедельник не без дождей, но около 10 градусов тепла», — добавил он.
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Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье
30 октября 2023, 12:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Московской области произошли кадровые перестановки, сменились главы округов Чехов и Подольск.
Экс-Врип городского округа Чехов Григорий Артамонов в ближайшее время должен занять кресло главы городского округа Подольск, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Григорий Игоревич, мы очень рассчитываем, что Ваш опыт позволит Вам решать все те вопросы, которые являются важными, ЖКХ, благоустройство, уборка. Прошу Вас, не откладывая на завтра, активно, в таком же деловом стиле, как вы умеете, обеспечить работу в очень важном для нас городском округе, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Михаил Собакин приступил к временному исполнению полномочий Главы г.о. Чехов. 

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