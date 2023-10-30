В «Московском долголетии» открыли программы переподготовки

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В рамках проекта «Московское долголетие» для людей старшего возраста открылись программы профессиональной переподготовки, такие, как педагогика, нутрициология, графический дизайн, создание сайтов, интернет-маркетинг и др.
Отмечается, что люди старшего возраста смогут освоить эти программы в «Серебряном университете».
А о том, что обучаться новому, вести своё дело, заниматься бизнесом и многое другое легче и лучше всего с позитивным мышлением рассказала создатель авторской методики обучения целителей, духовный практик Надя Сок. Как передают «Дни.ру», психология положительного мышления является мощным инструментом, способным помочь изменить жизнь к лучшему, преодолеть трудности и достичь поставленных целей. При этом, специалист отметила, что не стоит путать позитивное мышление с «розовыми очками», которые, зачастую, наоборот мешают и портят жизнь.
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«Здесь можно пройти курс профессиональной переподготовки по девяти программам и стать специалистом в разных областях – от педагогики до ИТ-сферы и нутрициологии. После обучения и успешной сдачи экзаменов студенты «серебряного» возраста получают диплом установленного образца и могут трудоустроиться по новой специальности», – приводит АГН «Москва» слова замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.
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Мелисса Тимофеева